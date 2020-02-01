北捷「常客優惠」開跑！上路8小時發出2600萬元現金回饋

▲台北捷運常客優惠上路，首日發出2600萬元現金回饋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北捷運常客優惠新制2月1日正式開跑！此方案取消過去行之有年的電子票證8折優惠，改推行現金回饋，且搭越多省越多，最多可享7折優惠。根據北捷統計，1日上午6點至14點，已有約17萬名旅客通過刷卡閘門收到現金回饋紅包，金額約2600餘萬元。

北捷提醒，2月1日起，第一次通過閘門時，聽到「1秒音樂+登登」聲音，表示回饋金額已自動加值到票卡。旅客掌握累積搭乘次數和回饋金額，除了每次通過驗票閘門都會自動顯示外，也可利用車站詢問處旁的加值機，或是自動售票加值機查詢。

另外，北捷即日起也推出「台北捷運GO」APP，只有申辦成為會員，其中的「我的票卡」查詢功能即可輕鬆查詢票卡扣款金額、次數及歷次常客回饋資訊，讓民眾搭乘更方便。

北捷指出，常客優惠措施是依照旅客搭乘次數每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」：每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，最高回饋30%，相當於全票7折，比原本8折更優惠。而1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種、以及轉乘優惠，優惠方式及優惠金額都維持不變。