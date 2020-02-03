LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒

▲LINE「台灣元宵節限定特效」是熊大與兔兔現身放天燈。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

今年2月8日就是元宵節了，LINE今年首次在台灣推出元宵節聊天室特效，從即刻起到2月11日上午9:00共9天的限定期間內，只要在聊天視窗輸入「元宵」、「天燈」、「健康」三組關鍵字，就可以看到超級療癒暖心的元宵節限定特效，但僅限定iOS用戶使用。

LINE表示，元宵節特效只要在LINE聊天室中輸入「元宵」、「天燈」、「健康」三組關鍵字任一組，就會看到可愛的熊大與兔兔一起現身，共同放開手中的天燈，在夜空中欣賞天燈們所散發著溫暖療癒的金黃色光芒。

LINE指出，今年元宵節特效圖案是LINE總部特別參考台灣當地元宵習俗所繪製，以環保、簡便的方式，讓用戶可以在LINE聊天室中看到美麗的天燈，並在關鍵字埋藏祝福，衷心希望大家都能平安健康，但由於是第一次嘗試，所以目前僅限定iOS用戶使用，而且還是台灣元宵節限定專屬。

LINE強調，iOS用戶的LINE版本需要在9.15.0(含)以上，才看得到這個特效，因此若用戶不確定自己的LINE版本，可以直接到App Store更新LINE到最新版本即可，如果還是沒有看到特效，則可以試著將LINE應用程式關閉，再重新開啟就可以看到特效。