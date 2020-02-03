　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒。（圖／翻攝LINE）

▲LINE「台灣元宵節限定特效」是熊大與兔兔現身放天燈。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

今年2月8日就是元宵節了，LINE今年首次在台灣推出元宵節聊天室特效，從即刻起到2月11日上午9:00共9天的限定期間內，只要在聊天視窗輸入「元宵」、「天燈」、「健康」三組關鍵字，就可以看到超級療癒暖心的元宵節限定特效，但僅限定iOS用戶使用。

LINE表示，元宵節特效只要在LINE聊天室中輸入「元宵」、「天燈」、「健康」三組關鍵字任一組，就會看到可愛的熊大與兔兔一起現身，共同放開手中的天燈，在夜空中欣賞天燈們所散發著溫暖療癒的金黃色光芒。

LINE指出，今年元宵節特效圖案是LINE總部特別參考台灣當地元宵習俗所繪製，以環保、簡便的方式，讓用戶可以在LINE聊天室中看到美麗的天燈，並在關鍵字埋藏祝福，衷心希望大家都能平安健康，但由於是第一次嘗試，所以目前僅限定iOS用戶使用，而且還是台灣元宵節限定專屬。

LINE強調，iOS用戶的LINE版本需要在9.15.0(含)以上，才看得到這個特效，因此若用戶不確定自己的LINE版本，可以直接到App Store更新LINE到最新版本即可，如果還是沒有看到特效，則可以試著將LINE應用程式關閉，再重新開啟就可以看到特效。

ET快訊
剛開航就遇武漢肺炎　星宇宣布2/8-3/28澳門航班全部取消
從沒去過武漢也染病！深圳年輕外送員確診「發病前一直在送餐」
深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份
防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

武漢肺炎防疫！蘋果直營店禁止用戶試用AirPods

LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒

Apple美官網遍佈Arcade小彩蛋　音速小子開車輾過MBP

國外分析師預估：蘋果暫關大陸門市「1百萬支iPhone銷售遞延」　但影響不大

實機影片曝光！三星摺疊新機Galaxy Z Flip單手可開

手機快升級！　WhatsApp將在數百萬手機上罷工

武漢肺炎拖累手機銷量！郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%　大陸過年期間年減逾5成

春節過後胖一圈　戴上Apple Watch動一動、收心也「收腰」

懶果粉福音！Apple要推「到府維修」服務

蘋果走下資安強者神壇？鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

武漢肺炎防疫！蘋果直營店禁止用戶試用AirPods

LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒

Apple美官網遍佈Arcade小彩蛋　音速小子開車輾過MBP

國外分析師預估：蘋果暫關大陸門市「1百萬支iPhone銷售遞延」　但影響不大

實機影片曝光！三星摺疊新機Galaxy Z Flip單手可開

手機快升級！　WhatsApp將在數百萬手機上罷工

武漢肺炎拖累手機銷量！郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%　大陸過年期間年減逾5成

春節過後胖一圈　戴上Apple Watch動一動、收心也「收腰」

懶果粉福音！Apple要推「到府維修」服務

蘋果走下資安強者神壇？鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

唇妝不NG 3大要點！資深彩妝師揭秘：護唇膏一定要提前塗

澳門防疫新規定　所有巴士乘客必須戴口罩

全球第2座！走進魔法世界　「東京哈利波特影城」2023年開幕

妙招破功！民眾「超商堵物流」撲空　杜紫宸再發文嘆：沒了它，日子難過

武漢肺炎防疫！蘋果直營店禁止用戶試用AirPods

醉男皮夾忘在小黃車上報失竊　嫌警動作慢「鐵椅砸警車」

「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

陳時中「非必要，不用戴」！他0參與口罩之亂　一個都沒買：是不是社會表率

美參議員怒批「國際組織」排除台灣！美國務院發聲明：永遠支持台灣

台灣之光！　香格里拉遠東國際飯店獲世界巧克力大賽銀牌頒獎

3C家電熱門新聞

LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒

實機影片曝光！三星摺疊新機Galaxy Z Flip單手可開

iPhone SE再撐一年？外媒曝iOS 14支援裝置與iOS 13相同

鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

蘋果暫關大陸門市　分析師估「1百萬支iPhone銷售遞延」影響不大

WhatsApp將在數百萬手機上罷工

戴口罩Face ID失靈　果粉狂哀：希望Touch ID回歸

武漢肺炎拖累手機銷量！　郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%

Google Chrome 3月起停用「支付請求API」

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

蘋果2021年傳推iPhone 9 Plus　指紋辨識Touch ID回歸嵌入電源鍵！

戴上Apple Watch動一動、收心也「收腰」

Apple美官網遍佈Arcade小彩蛋

Apple要推「到府維修」服務

更多熱門

相關新聞

不只口罩「元宵燈籠」也要顧　經濟部出八招教你挑好提燈

不只口罩「元宵燈籠」也要顧　經濟部出八招教你挑好提燈

元宵節將屆，各地會免費發送小提燈，商家也會販售各樣式手提燈籠，經濟部標準檢驗局今（3）日表示，國內供14歲以下兒童玩耍遊戲使用之手提燈籠，都屬於應實施檢驗玩具商品的範圍，官員並列出八大檢驗標準教民眾挑選好提燈，讓闔家過個快樂的元宵節。

宜蘭傳藝打造全台唯一百家姓燈籠牆

宜蘭傳藝打造全台唯一百家姓燈籠牆

新北市圖林口分館另類「開學燈」

新北市圖林口分館另類「開學燈」

老鼠要娶親！燈會小提燈免費拿

老鼠要娶親！燈會小提燈免費拿

老婆LINE嬌嗔：已經忍不住…職軍人夫崩潰提告卻敗了

老婆LINE嬌嗔：已經忍不住…職軍人夫崩潰提告卻敗了

關鍵字：

LINE元宵節限定特效天燈

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

開學延期　老師：3月再開學較好

中國外館疑有3爆裂物　引爆後竟是口罩！

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面