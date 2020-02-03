寒假延長兒童恐擠至安親班？指揮中心：中港澳返台14天不可送托

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布高中以下校園延後兩週開學，讓家中有幼兒的家長崩潰，沒有去學校的幼兒恐怕得送往安親班，但又讓人擔心是否成為另外一個風險場所？中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥受訪時指出，如果有中國大陸旅遊史的兒童，入境起應該在家休息14天，避免送拖；托育人員若有中國大陸旅遊史，也應比照辦理。

根據最新版各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措施指出，衛生單位匡列為確診病例接觸者的學生及教職員工，則需進行居家隔離 14 天，留在家中（或住宿地點）不可外出上班、上學（課）及出國。

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中港澳入境的學生及教職員工，如有湖北省（含武漢）旅遊史，需進行居家檢疫 14 天，留在家中（或住宿地點）不可外出上班、上學（課）及出國。如無湖北省(含武漢市)旅遊史的師生教職員，建議入境後在家休息 14 天，避免到校上課上班。如有發燒或呼吸道症狀，均請主動與縣市衛生局聯繫或撥打 1922。

指揮中心表示，配合實施在家休息14天的人，托嬰中心兒童請假退費應依照法規辦理；托嬰中心以及居家托育服務中心針對所有送託兒童、工作人員及居家保母，應詢問、調查、記錄並回報。

▲中港澳返台14天不建議送托。（圖／疾管署提供）