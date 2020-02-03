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手機買菜是未來趨勢！陸作家：武漢肺炎帶動消費模式改變

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▲武漢肺炎疫情延燒，司機穿著防護服。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情延燒，司機穿著防護服。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情擴散，武漢大規模封城，路上見不到以往的人潮，這次疫情導致大陸出遊人數下降、消費意願降低，估計將會使中國在今年第一季的經濟成長率下降2%，比SARS時下降的幅度還大，但時代環境不同，除了帳面上的數字差別外，武漢肺炎背後還帶來了更多深遠的影響。

大陸作家水木然分析這次疫情的影響，認為網路對於未來的消費方式會有進一步的影響，消費模式將會大改變，線上購物會加速替代線下購物，因為這次疫情導致超市、商場的物資遭到瘋搶，不少手腳慢的人只能望著空蕩的貨架後空手回家，儘管線上購物已經是趨勢，但經過這次疫情後，會被更深一度發掘，像是未來買菜，比起以往傾向親自到菜市場購物，未來可能只要手機點幾下，選購的菜就會在短時間送上門。

武漢封城搶物資，物價大漲（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

▲武漢封城搶物資，物價大漲（圖／翻攝微博「初夏芮知」）

「每一次大波折，都會倒下一批人，新站起來一批人！這是歷史的鐵律」，作家舉例2003年的SARS事件，大家足不出戶，馬雲看見商機創立了淘寶，在富比士2019年億萬富翁排行榜中名列第21位。

另外他也表示，未來實體店面將會以體驗、展示商品為主，販售不再是最主要的功能，因為線上購物的發展，實體店面銷售的功能漸漸失去存在價值。而宣傳商品的方式也會有所改變，以往是以電銷、文宣等方式，未來圖文、短影音會是趨勢。

除了消費方面外，教育、辦公領域也會著重在「遠距」進行。線上教育可以更加落實教育資源平民化，解決城鄉差距帶來的覺寺資源分布不均問題。而線上辦公讓就業者不再受地理位置限制，可以線上處理公事，甚至會有更多的自媒體、自由職業出現，改變現有的就業趨勢。

最後他認為，智慧城市的發展會更進一步發展，武漢身為人口達到千萬級別的城市，也是鄰近9個省份之間的交通要道，卻在春節期間大舉封城，實在是罕見的現象，未來如果能將出入城市的人口、交通資訊、物流供應鏈等訊息全面數據化，就會有更加科學的治理手段。

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