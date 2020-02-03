台中議員何文海發6千片口罩　兒童用最搶手！民大讚有愛心

▲何文海發送6千片口罩，吸引民眾大排長龍領取。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員何文海3日上午9點在服務處免費發送6千片口罩，大小、小孩各3千，不少民眾一大早就來排隊，何文海說，這批口罩原本是前年選舉期間要發，但發現很多候選人都有發，乾脆就不發了，結果現在派上用場，順利拿到口罩的民眾也都開心感謝「議員、你好有愛心喔」。

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隨著全球武漢疫情不斷擴散，口罩需求也跟著擴大，盡管政府每天釋出口罩，工廠也加緊趕工，仍有不少民眾買不到口罩，何文海因此決定將庫存口罩送給民眾，他說，去年議員選舉期間，原本就準備把口罩當成選舉小物送給選民，讓民眾能對抗空污，後來發現很多候選人都在發，所以乾脆不發了，還好沒發，不然現在就沒口罩可送。

上午7點多就有民眾大排長龍等著領取，不少人都全家出動，扶老攜幼而來，每人限拿3片，大人用、兒童用都有，服務處人員避免有人重複領取，先是現場發給每人1張議員名片，憑名片領取，領到口罩後，會在名片上蓋章，雖然人潮很多，但排隊秩序良好，領到口罩的民眾當面向何文海感謝。

有家長表示，兒童抵抗力最弱，但口罩也最難買，還好何議員有庫存；也有家長認為，政府應該在口罩分配上更加公平，不患寡而患不均，這樣大家才能共同對抗武漢肺炎。

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