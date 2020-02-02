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確保原油進口大動脈　日本驅逐艦赴中東

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▲▼ 海上自衛隊高波號驅逐艦（舷號DD-110）2日從神奈川縣橫須賀基地出港，赴中東。（圖／路透）

▲海上自衛隊高波號驅逐艦赴中東，展開一年情蒐任務。（圖／路透，下同）

文／中央社

日本政府為確保原油進口大動脈的中東海域航行安全，海上自衛隊高波號驅逐艦（舷號DD-110）今天從神奈川縣橫須賀基地出港，展開為期一年情蒐任務。

日本放送協會（NHK）報導，高波號驅逐艦今天依日本防衛省設置法規定的「調查及研究」目的，在乘員家屬送行下離港，展開一年情蒐任務，預計本月下旬抵達目標海域執行任務。

▲▼ 海上自衛隊高波號驅逐艦（舷號DD-110）2日從神奈川縣橫須賀基地出港，赴中東。（圖／路透）

高波號驅逐艦搭載2架直升機，乘員約200人，標準排水量4650公噸、滿載排水量6300公噸，全長約151公尺、全寬約17.4公尺，此行前往伊朗及阿拉伯半島間的阿曼灣等海域，為確保日本相關船隻航行安全蒐集必要情報。

日本首相安倍晉三稍早在啟航典禮上訓勉自衛隊員時說，日本每年有數千艘船隻航行阿曼灣，日本國內使用的原油約9成都會通過這個海域，可說是支撐日本人民生活的大動脈。

他說，確保日本相關船隻航行安全是政府重責大任，此行前去蒐集必要情報的任務，是直接關係到人民生活，具有極為重大意義。

▲▼ 海上自衛隊高波號驅逐艦（舷號DD-110）2日從神奈川縣橫須賀基地出港，赴中東。（圖／路透）

安倍說，日本與美國有同盟關係，同時也跟包括伊朗在內的中東各國長期保持友好關係；他已當面跟伊朗總統羅哈尼說明日本派遣自衛隊目的並獲理解，日本未來也將竭盡像這種只有日本才能做的外交努力。

先行出發的海上自衛隊P-3C反潛機部隊已於1月20日抵達東非交接任務，開始進行警戒飛行情蒐任務。

P-3C和驅逐艦將各自進行任務，不會加入由美國主導的聯合部隊，但蒐集到的情報將與美國海軍等交換。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）

▲▼ 海上自衛隊高波號驅逐艦（舷號DD-110）2日從神奈川縣橫須賀基地出港，赴中東。（圖／路透）

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