香港確診武漢肺炎80歲老翁　病發前搭「鑽石公主號」遊輪31日曾停靠基隆港

▲香港確診老翁搭乘過的遊輪曾停靠基隆港。（示意圖／記者徐文彬攝，非新聞中該搜遊輪）

記者劉亭／綜合報導

香港1日新增第14宗武漢肺炎確診個案，患者為80歲老翁，發病前跟家人在日本搭「鑽石公主號」遊輪，回港後出現發燒咳嗽症狀，目前已接受隔離治療。老翁搭乘的該艘遊輪31日曾停靠基隆港。

香港衛生防護中心指出，新增個案是一名居住於葵涌邨綠葵樓的80歲男患者，上月10日曾經羅湖口岸到大陸逗留數小時，之後在同月17日搭乘飛機從香港到東京，並且在20日在橫濱搭乘遊輪，25日抵達香港啟德郵輪碼頭。

該名80歲老翁過往健康狀況良好，19日起開始出現咳嗽，30日開始發燒，同日到明愛醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療。病人已轉送瑪嘉烈醫院接受進一步治療，目前情況穩定。

▲武漢肺炎疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

這個案在「加強化驗室監測」安排下被偵察，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。初步調查顯示，他於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物。該名病人與太太同住，他與兩名女兒同往日本旅行。調查仍然進行中。

公主遊輪今日確認，該老翁乘坐的是「鑽石公主號」，20號從橫濱出發後，25日在香港下船，他在航程中沒有前往傳上醫療中心求助，船上共2,666名乘客及1,045名船員。

根據遊輪資訊網站資料，「鑽石公主號」從橫濱出發後，曾於1月31號停靠基隆港，另外也有停靠越南、日本鹿兒島等處，原定於4日返回橫濱，目前仍在大海上。