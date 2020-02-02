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武漢肺炎死亡病患一律「就近火化」！　陸衛健委：不得採用埋葬方式

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲大陸國家衛健委宣布，武漢肺炎患者死後的遺體不得轉移。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情持續擴散，截止今（2）日上午9時30分，大陸已有14,401例確診、304例死亡。大陸國家衛健委昨日宣布，為了防止疫情傳播，所以死於新型冠狀病毒肺炎的患者通通「就近火化」，不得轉移遺體，且不得採用埋葬及其他報存遺體方式。

衛健委昨（1）日發布《新型冠狀病毒感染的肺炎患者遺體置工作指引》，內容指出，新冠肺炎患者死亡後，不得舉行遺體告別儀式，以及利用遺體進行其它形式的喪葬活動。此外，通知中也明確表示，遺體應當就近火化，不得採用埋葬或其它保存遺體方式，且不得移運。

通知中強調，醫療機構應該在完成遺體衛生防疫處理、開死亡證明、聯繫親屬同意火化後，第一時間聯繫殯儀館盡快上門接運遺體，並在遺體交接單中，標明已進行衛生防疫處理和立即火化意見；若出現新冠肺炎患者親屬拒不到場或拒不移送遺體的情況，則由醫療機構簽字後，將遺體交由殯儀館直接火化。

此外，衛健委也提到，遺體不得存放、探視，全程嚴禁打開密封遺體袋，且火化結束後，由殯儀館服務人員撿拾骨灰，並出具火化證明，一併交由親屬取走，若家屬拒絕取走的，則按照無人認領的遺體骨灰處理。

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