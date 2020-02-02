下班繼續跑外送！工人爸拚賺錢…卻見國三兒「IG全抱怨文」：為何我有窮老爸

▲大哥中年失業，跑去做工地也沒怨言。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

有些小孩會羨慕同學可以買新鞋、出國玩，甚至抱怨爸媽不夠疼自己，殊不知爸媽給的已經是他們的全部。一位工人表示，昨天下午有位同事心情鬱悶到想不開，一個人灌了半瓶的58高粱，心情低落到谷底，因為無意間發現兒子的IG、FB有滿滿抱怨文，內容全是說為什麼老爸是工人、為什麼自己有個窮老爸。

原PO在「爆料公社APP」的爆怨公社表示，同事是一位50幾歲的大哥，在45歲那年被裁員，只好到工地和大家一起幹粗活，「工作總是第一個到，加班也是全配合，賺的是辛苦錢，全入老婆戶頭帳號」，為了給妻兒更好的生活，下班還去兼職跑外送。

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昨天下午原PO突然接到對方電話，說需要找人聊聊，不然很有可能會想不開，因為對方有個讀資優班的國三兒子，每個月花1.5萬補習，不久前還小額信貸湊錢讓兒子出國，「他每次談到兒子都自豪」，但父子倆的關係並不好，上個月他努力存錢買了新的iPhone給兒子，結果被冷冷地打槍是去年的款式。

▲兒子社群網站的貼文讓他心碎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



這位大哥前幾天跑完外送回到家，看到孩子手機放在書桌，便好奇地拿起來偷看，想關心兒子的生活到底過得如何，「結果是令人失望的，ig裡的動態全是滿滿的抱怨」，抱怨爸爸失業、當工人、沒錢，還羨慕同學家境好，可以出國遊學、跑車接送等等，不像自己「有個窮老爸」。

網友看完也感慨表示，「長大後就能體會賺錢的辛苦」、「教養出懂得感恩的小孩比較重要，這是教養問題」、「現在的孩子很多都這樣」、「個人覺得如現今物質享受大於學生本分，那就放飛吧。」

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