　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下班繼續跑外送！工人爸拚賺錢…卻見國三兒「IG全抱怨文」：為何我有窮老爸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲工人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲大哥中年失業，跑去做工地也沒怨言。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃可昀／綜合報導

有些小孩會羨慕同學可以買新鞋、出國玩，甚至抱怨爸媽不夠疼自己，殊不知爸媽給的已經是他們的全部。一位工人表示，昨天下午有位同事心情鬱悶到想不開，一個人灌了半瓶的58高粱，心情低落到谷底，因為無意間發現兒子的IG、FB有滿滿抱怨文，內容全是說為什麼老爸是工人、為什麼自己有個窮老爸。

原PO在「爆料公社APP」的爆怨公社表示，同事是一位50幾歲的大哥，在45歲那年被裁員，只好到工地和大家一起幹粗活，「工作總是第一個到，加班也是全配合，賺的是辛苦錢，全入老婆戶頭帳號」，為了給妻兒更好的生活，下班還去兼職跑外送。

請繼續往下閱讀...

昨天下午原PO突然接到對方電話，說需要找人聊聊，不然很有可能會想不開，因為對方有個讀資優班的國三兒子，每個月花1.5萬補習，不久前還小額信貸湊錢讓兒子出國，「他每次談到兒子都自豪」，但父子倆的關係並不好，上個月他努力存錢買了新的iPhone給兒子，結果被冷冷地打槍是去年的款式。

▲IG、手機（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲兒子社群網站的貼文讓他心碎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這位大哥前幾天跑完外送回到家，看到孩子手機放在書桌，便好奇地拿起來偷看，想關心兒子的生活到底過得如何，「結果是令人失望的，ig裡的動態全是滿滿的抱怨」，抱怨爸爸失業、當工人、沒錢，還羨慕同學家境好，可以出國遊學、跑車接送等等，不像自己「有個窮老爸」。

網友看完也感慨表示，「長大後就能體會賺錢的辛苦」、「教養出懂得感恩的小孩比較重要，這是教養問題」、「現在的孩子很多都這樣」、「個人覺得如現今物質享受大於學生本分，那就放飛吧。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
武漢400台人確定包機返台！一落地「先隔離14天」有人猶豫了
中國境外「武漢肺炎死亡首例」！菲律賓證實：44歲武漢男昨身亡
謝和弦「剃光頭」近況曝！放閃莉婭：霸凌我們全家中武漢病毒
LIVE／義大利、越南停航風波　吳釗燮向國際發聲「台灣非屬中
這3種人務必戴口罩！抗SARS專家「健康民眾不需戴」最有效預
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本武漢肺炎15例確診「防疫輸台灣」！　醫師分析「2慢半拍關鍵」

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒：自私害到多少無辜人

開賣幾分鐘掃光！汐止好市多再現「搶口罩大隊」…一大早6點到場卡位

影／新型冠狀病毒存活手機表面「24小時」！醫師透露「清潔3大要點」

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台灣苦主淒涼現身「PO出4慘照」：X！羅馬沒了

7大學延後開學防武漢肺炎！城市科大明起入校量額溫「一發燒送觀察」

政府口罩定6元…網友質疑「Costco不用2元，不懂？」　遭嗆：那就閉嘴

清晨5時就排隊！內湖屈臣氏09：00才開門　女店員「緊緊夾住保護好口罩」

基隆哥「500片工廠囤積口罩免費發」　時間、地點曝光！網讚爆：功德無量阿

買連鎖店熱粥！一翻「配料有秋葵」她驚豔…好奇問：會很奇怪嗎　網推爆

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》第4集就上床　腹黑年下男「都本壘打了！」威脅交往

7大學延後開學防武漢肺炎！城市科大明起入校量額溫「一發燒送觀察」

政府口罩定6元…網友質疑「Costco不用2元，不懂？」　遭嗆：那就閉嘴

清晨5時就排隊！內湖屈臣氏09：00才開門　女店員「緊緊夾住保護好口罩」

基隆哥「500片工廠囤積口罩免費發」　時間、地點曝光！網讚爆：功德無量阿

買連鎖店熱粥！一翻「配料有秋葵」她驚豔…好奇問：會很奇怪嗎　網推爆

口罩1個1塊！菜市場50元買到50個「85歲姑丈開心好幾天」　網提醒：要小心

下班繼續跑外送！工人爸拚賺錢…卻見國三兒「IG全抱怨文」：為何我有窮老爸

網傳武漢殯儀館「24小時火化」　高大成：怕燒不完！應該2000人死亡

今晨6.1度！20縣市低溫特報持續　本周要下雨了「兩波鋒面接力」濕冷變天

國防部加入支援「口罩日產400萬→1000萬片」　62條產線最快速度上線

快訊／吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部：活在平行時空？是在哈囉？

春節期間爆擄人事件　高市警對瑞豐夜市周邊「閉鎖式」臨檢

7大學延後開學防武漢肺炎！城市科大明起入校量額溫「一發燒送觀察」

沒事狂打110…苗栗男跩嗆所長：你老婆給我搞7次！一頭撞破玻璃　囂張下場曝

10月大男嬰也中標！北京新增15例武漢肺炎　2患者否認湖北接觸史

3千片口罩免費送！台中里長佛心來著　里民半小時領完超開心

中職／球速不見了　黃亦志忘掉重新來過

光頭男扮道士誆「消災轉運」硬上多女！孩童也不放過…還嗆：說出去遭天譴

全台掀口罩之亂...飼主見二哈「拿去玩」氣炸：我買不到了！

下雨天採果不怕泥濘！內湖「採草莓、走吊橋」一日遊走春

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

林口紅衣男落跑　跨縣市找到人了

他搭高鐵傻眼「全世界都知他們去墾丁玩」

國防部支援「口罩日產1000萬片」　62條產線最快速上線

口罩過期能用嗎？醫：「3狀態」可繼續用

好市多買口罩「一個畫面」網：不敢排了

今晨6.1度！20縣市低溫特報持續　本周要下雨了濕冷變天

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

超商口罩挨轟！理智妹「關鍵7點Q＆A」被讚爆

男女2人「武漢返台」留假資料！里長找嘸人氣炸

越南解禁「允許台灣航班入境」

公告「口罩傍晚送抵超商」卻遲到？經濟部：很機動在配送

更多熱門

相關新聞

俄體育館倒塌！1工人遭活埋慘死

俄體育館倒塌！1工人遭活埋慘死

位於俄羅斯的聖彼得堡體育館與音樂會綜合大樓1月31日突然坍塌，當時正在進行屋頂拆除工程。當局表示，1名工人因為來不及逃回升降機，最後被壓在廢墟下不幸身亡，剩餘的3名工人成功逃脫活命。據了解，體育館坍塌面積相當大，超過25000平方公尺。

防疫大作戰天成飯店旗下三館推外送合菜

防疫大作戰天成飯店旗下三館推外送合菜

叫外送會傳染武漢肺炎　專家釋疑

叫外送會傳染武漢肺炎　專家釋疑

外送員被捕　他開門驚見警察送餐

外送員被捕　他開門驚見警察送餐

外送員上樓冷回1句話　流產女心碎：邊吃邊哭

外送員上樓冷回1句話　流產女心碎：邊吃邊哭

關鍵字：

工人外送

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

小S遭爆在日本問「哪可買口罩」　網酸爆

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

網瘋搶口罩防肺炎！醫揭「戴一整天3慘後果」

失聲3個月！醫一照他聲帶「整片菜花田」驚：玩太嗨了

快訊／網爆高爾宣「無縫同團女成員」　他親揭真相！

特斯拉自不花錢跑環台1圈半距離

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

捐贈物達37億元！醫院只有3000篇口罩　紅十字會：痛心

更多

最夯影音

更多
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！
【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面