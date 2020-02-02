美東淪陷 ！武漢肺炎波士頓首例確診　WHO警告：一旦疫情蔓延各國要做好準備

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約1日專電

美國麻州衛生官員今天宣布，一名最近從中國湖北省武漢市返回的波士頓居民確診感染新型冠狀病毒，目前接受隔離。這是全美第8起武漢肺炎確診病例，也是美國東岸首例。

根據麻州公共衛生局（DPH）新聞稿，這名20多歲男子從武漢返回麻州不久後求診，接受隔離至今。麻州公共衛生局與波士頓公共衛生委員會（BPHC）昨晚從美國疾病管制暨預防中心（CDC）獲悉，這名男子2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）檢驗結果為陽性。

相關單位已確認與患者密切接觸的少數人士，正觀察他們是否也出現症狀。

麻州公共衛生局長巴雷爾（Monica Bharel）表示，很慶幸這名男子及時求診，病況逐漸好轉。她強調，新型冠狀病毒對麻州民眾構成的風險依舊很低。

根據中國官方數據，武漢肺炎疫情已在中國境內造成259人死亡。世界衛生組織（WHO）1月30日將新型冠狀病毒疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），並於今天警告，一旦疫情蔓延，各國政府要為「國內疫情控制」做好準備。

武漢肺炎全球確診病例已超過1萬例，逾20個國家出現確診病例，絕大多數都在中國。截至今天，美國已有8例確診病例，加州有3人，伊利諾州2人，亞利桑那州、麻州與華盛頓州各1人。

美國政府昨天宣布，武漢肺炎疫情持續蔓延，已構成國家「公共衛生突發事件」。從湖北返美的公民須強制隔離14天，過去14天曾前往中國的外籍旅客則禁止入境。

美國陸續從武漢撤離外交人員與公民，全美3大航空公司也已宣布取消往返美中兩國的班機。

波士頓羅根國際機場原本每天有3班來自中國的班機，但根據川普政府最新命令，自明天起，所有來自中國的直航班機都將在紐約、舊金山、西雅圖、檀香山、洛杉磯、芝加哥、亞特蘭大共7座機場降落，以利篩檢旅客。