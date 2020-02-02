快訊／美國國務院「譴責ICAO」封鎖挺台灣推特：撤銷封鎖！

▲美國國務院發言人奧塔古斯發聲明譴責，國際民航組織遏制台灣在國際議題合法角色。(圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

對於國際民航組織（ICAO）封鎖挺台推特帳號，美國國務院今天譴責此作法蠻橫、無法接受，並表示台灣在跨國健康議題是相關且可信賴的聲音，美國長期以來支持台灣參與國際。

國際民航組織近來傳出大舉封鎖「挺台灣」的推特帳號，這些帳號都是在ICAO推特上表達不滿台灣遭ICAO排除的言論，而遭封鎖。美國眾議院外交委員會與多位國會議員也推文譴責ICAO此舉。

美國國務院今天以發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）名義發出聲明表示，對於ICAO遏制言論自由與台灣在國際議題合法角色的重要討論所採取的行動，美國深感關切。

國務院表示，封鎖提及台灣參與國際組織的推特帳號，特別是考慮到對冠狀病毒危機的全球回應時，那是蠻橫、無法接受的，且與聯合國機構不相稱。

國務院指出，台灣在跨國健康議題上是相關且可信賴的聲音。美國長期以來一直支持台灣積極參與包括國際民航組織在內、能讓其提供專業的國際場域。

美國也呼籲ICAO「立即且永久撤銷」其推特官網對台灣討論的封鎖，並公開表明理解言論自由必須始終高於成員國的政治不安全感。