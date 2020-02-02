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週日部分超商口罩暫停補貨　店員：建議多去其他店家詢問

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▲▼民眾搶買口罩，超商大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

▲民眾搶買口罩，超商大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

記者游宗樺／台北報導

隨著武漢疫情升溫，民眾對口罩的需求有增無減，根據經濟部指出，2月1日下午將會陸續在全台超商陸續鋪貨，但有便利商店一上架就被民眾一掃而空，連店員自己要購買口罩都不容易，超商內原本擺放口罩的架位已經空蕩許久。有店員表示，口罩進貨時間有賴政府出貨而定，週日有部分超商分店會暫停口罩補貨，消費者可能要到藥局或是其他超商分店購買。

萊爾富店員說，星期天並沒有口罩進貨，數量視政府配給而定，2月1日下午進貨沒多久就被民眾搶購一空；全家店員也說，星期天也沒有進貨，可能需要去藥局購買口罩；另一家全家雖然在2日0時許有進貨，但是半小時就被民眾一掃而空，連店員自己要買口罩也不容易；統一超商店員也說，口罩是政府負責出貨，確切進貨時間並不確定，依據昨日下午進貨的經驗很快就會賣完。

有民眾抱怨買不到口罩，就算降價至6元也是買不到，對於民眾質疑口罩供貨問題，經濟部在其臉書粉絲專頁貼出公告，指出目前國內的口罩產能約每日400萬片，在新購設備後，產量就可以逐漸增加到每日1000萬片，而在2月3日開始的一個月內，62條產線會陸陸續續完成上線，國內口罩產能就可以逐步提高，讓國內供應更穩定。經濟部呼籲，民眾購買口罩已夠用為主，不要囤積口罩避免其他人買不到。

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