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看膚色配衣服　2020春夏5大色…專家：黃種人穿純粹藍、灰紫紅

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▲▼ WGSN流行色 。（圖／WGSN提供）

▲WGSN流行色薄荷綠。（圖／WGSN提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣已悄悄進入春天氣候，如何將最IN的春天色彩穿在身上，色彩穿搭師表示，「色彩」是穿搭中不可或缺的一環，利用顏色的變化，就能搭配出不同的風格，首先可先了解色彩走向，再了解服飾款式設計走向，但更重要的是要了解自己適合什麼款式及顏色，這些條件都做到了，就能掌握好時尚穿著。

根據國際色彩權威紐約時尚預測資訊公司WGSN所公布的2020春夏流行色彩，包括，Neo-Mint 薄荷綠、Purist Blue純粹藍、Cassis灰紫紅、Cantaloupe哈密瓜橙、Mellow Yellow復古黃等5色。

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▲▼ WGSN流行色 。（圖／WGSN提供）

▲WGSN流行色復古黃。（圖／WGSN提供）

形象美學專家王偉華分析，薄荷綠是自然與科技的結合屬於中性色彩，在大家越來越有環保意識的時代，薄荷綠將會大受歡迎。紅花配綠葉，由於綠色為中性色彩所以和許多顏色搭配都能襯托出主色的美麗，在今年春夏是衣櫃裡少不了的一件衣服。

針對純粹藍，王偉華認為，該色彩給人心曠神怡的安定感，卻沒有深藍色給人的嚴肅，有青春活潑的親切印象。藍色對黃種人來說是最適合的色彩，尤其喜歡外拍的人在陽光之下穿件藍色服裝包準讓你神采飛揚，充滿陽光氣息。

灰紫紅則是浪漫而神秘的心靈感受，王偉華說，由於它的神祕感更顯出紫色獨特的品味。紫色是個很浮動的色彩在搭配上要多花些心思，若皮膚偏黃的人，可以挑選較為偏粉紅的紫色;若皮膚較為偏黑的人可以挑選較為偏藍色的紫色，當然皮膚較為白皙的人就沒有太多的困擾了。

▲▼ WGSN 2020 。（圖／ WGSN提供）

▲2020春夏流行色彩。（圖／ WGSN提供）

至於哈密瓜橙，王偉華認為是個清新柔美又充滿優雅的氣質，沒有橙色強烈的積極熱情感卻多了份柔和感。因為哈密瓜橙較為接近膚色，容易讓臉色有晦暗的錯覺，所以穿上哈密瓜橙的人建議可以畫點妝改變了膚色就沒有問題了。

最後的復古黃，王偉華說明，這個顏色是個懷舊的古銅金，更接近大地的氣息，彩度降低的粉彩色系更適合黃種人穿搭，但是黃色給人太過於強烈的印象，所以在穿著時還是以局部搭配較為適合。

▲▼ WGSN流行色 。（圖／WGSN提供）

▲WGSN流行色純粹藍。（圖／WGSN提供）

王偉華建議，如果想要穿出自我風格不妨先在紙上作業，利用色票搭配出理想的配色方式，心中有了初步的想法，在挑選服裝時可以減少許多的失誤。

流行色彩確認之後，今年的服飾造型又需要具備那些元素呢？王偉華表示，今年以復古風為時尚主流，而且以繁瑣、複雜、重複為設計重點。例如誇大的袖子變化、多層次的長裙、寬大的肩膀設計、大的圓點設計、變化多樣的格紋設計等等，在材質上有皮革、鉤針編織、蕾絲、金銀光澤布料等等。看起來今年流行的服裝以誇張的線條、亮眼的色澤取勝。王偉華也說，掌握了流行的元素，再加上具有自我獨特風格的穿搭，這些就是最時尚的穿著方式。

▲▼ WGSN流行色 。（圖／WGSN提供）

▲WGSN流行色灰紫紅。（圖／WGSN提供）
 

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