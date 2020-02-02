「肌肉女醫」上前線抗武漢肺炎　網一看震驚：病毒都要喊救命了

▲「真人春麗」上前線抗武漢肺炎，在個人Instagram分享經歷。（圖／翻攝自IG@yuanherong1229）
記者趙蔡州／綜合報導
武漢肺炎疫情持續升溫，截至1日晚間23時為止，大陸全境累積確診11899例，許多醫護人員日以繼夜的在第一線對抗疫情。其中一名在IG擁有數萬名粉絲、被網友封為「真人春麗」的美女醫生袁合榮，也在IG分享對抗武漢肺炎疫情的照片，並感性寫下「我作為一名醫生，必須站在第一線，盡我所能解決疫情。」
美女醫師袁合榮1月28日、31日分別在Instagram表示，「我作為一名醫生，必須站在第一線，盡我所能解決（對抗）疫情」、「我們將竭盡全力做好預防和治療」，並上傳自己戴口罩、身穿醫生袍的工作畫面，另一張照片則是一群醫護聚集在一起互相鼓勵，畫面看起來相當振奮人心。
▲袁合榮在IG分享自己對抗疫情的情況。（圖／翻攝自IG@yuanherong1229）
照片分享後引發許多網友討論，有人說「記得也要注意自身安全喔，加油」、「希望你能平安，你的每一份努力都是有意義的，謝謝你」、「謝謝你的努力與付出，你是我們的英雄」。另外文章也被網友轉發到推特，有人表示「新型冠狀病毒要求救了」、「物理性擊潰武漢肺炎」、「病毒都要叫救命啦。」
據悉，袁合榮是山東省一間中醫診所的女醫師，擁有著一張精緻臉蛋，白袍底下則是一身比大部分男性更壯碩的肌肉，完美詮釋「天使臉孔，魔鬼身材」，因為從小就熱愛運動，也非常熱愛中國功夫，為了讓自己有更健康更強壯的體態，2年前開始進行重訓，平時則會在IG上分享訓練成果。
インスタで実写版リアルチュンリーや不知火舞のコスプレしてるマッチョ美人が実は医者で、コロナウィルスの驚異に立ち向かっている事実が明かされ膝が震えてきた pic.twitter.com/sxwKe9Bexr— キャンダ・グッドマン (@canda_blues2000) January 30, 2020