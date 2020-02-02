「肌肉女醫」上前線抗武漢肺炎　網一看震驚：病毒都要喊救命了

▲「真人春麗」上前線抗武漢肺炎，在個人Instagram分享經歷。（圖／翻攝自IG@yuanherong1229）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，截至1日晚間23時為止，大陸全境累積確診11899例，許多醫護人員日以繼夜的在第一線對抗疫情。其中一名在IG擁有數萬名粉絲、被網友封為「真人春麗」的美女醫生袁合榮，也在IG分享對抗武漢肺炎疫情的照片，並感性寫下「我作為一名醫生，必須站在第一線，盡我所能解決疫情。」

美女醫師袁合榮1月28日、31日分別在Instagram表示，「我作為一名醫生，必須站在第一線，盡我所能解決（對抗）疫情」、「我們將竭盡全力做好預防和治療」，並上傳自己戴口罩、身穿醫生袍的工作畫面，另一張照片則是一群醫護聚集在一起互相鼓勵，畫面看起來相當振奮人心。

▲袁合榮在IG分享自己對抗疫情的情況。（圖／翻攝自IG@yuanherong1229）

照片分享後引發許多網友討論，有人說「記得也要注意自身安全喔，加油」、「希望你能平安，你的每一份努力都是有意義的，謝謝你」、「謝謝你的努力與付出，你是我們的英雄」。另外文章也被網友轉發到推特，有人表示「新型冠狀病毒要求救了」、「物理性擊潰武漢肺炎」、「病毒都要叫救命啦。」

據悉，袁合榮是山東省一間中醫診所的女醫師，擁有著一張精緻臉蛋，白袍底下則是一身比大部分男性更壯碩的肌肉，完美詮釋「天使臉孔，魔鬼身材」，因為從小就熱愛運動，也非常熱愛中國功夫，為了讓自己有更健康更強壯的體態，2年前開始進行重訓，平時則會在IG上分享訓練成果。