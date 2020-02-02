快訊／落跑男女「武漢返台」爽躲15天！　北檢從嚴偵辦

記者柯沛辰／台北報導

武漢肺炎疫情拉警報，不料1日傳出一對男女從武漢返台，還在入境資料卡填上假資料，導致里長訪視時完全找不到人。台北地檢署1日晚間表示，已立刻分案調查2人有無違反《傳染病防治法》相關刑責，全案從嚴偵辦。

台北市大安區錦華里里長溫美珠1日表示，他們大年初三接獲通報，得知里內馮姓男子、陳姓女子上個月16日從武漢疫區返台，便主動致電關心情況，但2人電話空號、手機關機，直到30日會同警方上門，才發現地址是男方前公司，而非2人住處。

若從16日入境當天算起，2人已經在全台趴趴走15天，也不清楚是否有配戴口罩。如今在警方協助下，馮男已經在新北市被找到，但戶籍在桃園的陳女依舊行蹤不明。

▲里幹事循地址訪視，最後卻只找到一棟商辦大樓。（圖／東森新聞）

北檢獲報後，即時啟動民生犯罪聯繫平台分案調查，要釐清2人是否違反傳染病防治法等相關罪嫌，並與轄區內警政、衛政單位合作，從速從嚴偵辦，以顯示政府重視疫情防範及嚴懲違反防疫規定之決心。

根據《傳染病防治法》第62條規定，如果2人明知罹病，卻不遵照各級主關機關指示，以致傳染於人，可處3年以下徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金。

北檢呼籲，民眾面對傳染病，應配合中央流行疫情指揮中心各項措施，若發現有人散播不實訊息，或對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬物價，甚至是患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向轄區檢警舉發，檢察官會立刻偵辦，共同守護國人健康。

▲台北地檢署。（圖／記者何雨忠攝）