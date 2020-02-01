義大利禁台航班入境！5家旅遊業者回應了　可樂旅遊：滯留184人請華航疏運

▲義大利因武漢肺炎禁止台航班入境。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君、彭懷玉／台北報導

武漢肺炎疫情全球延燒，義大利更宣布即日起禁止台灣、中國、香港、澳門航班往返，不只重創台灣航空業，也影響旅行業。可樂旅遊表示，目前有6團、184人滯留，已緊急與華航協調利用附近替代航點安排旅客訪台，至於2月後出發的義大利團會盡快做出調整。

義大利31日宣布，禁止中港澳台航班入境，華航晚間發布聲明表示，已接獲義大利飛航通告，將取消2月2日台北（桃園）-羅馬CI75與2月3日羅馬-台北（桃園）CI76航班，不過為了疏運當地台灣旅客，華航獲義大利民航局同意，將於2月2日CI75台北（桃園）-羅馬航班空渡飛航，並恢復2月3日CI76羅馬-台北（桃園）航班。

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▲義大利羅馬出現2例新型冠狀病毒武漢肺炎確診病例後，遊客紛紛戴上口罩。（圖／路透）

禁飛義大利同樣影響旅遊業者，五福旅遊說，關於義大利停止台灣的航空公司入境，對五福旅遊的義大利相關行程，會有些微程度影響，2至3月份間的義大利米蘭團體大約有10團，若航班確實取消，會於第一時間會協助旅客尋求其他航空公司替代，例如亞州籍航空或者是中東藉航空公司。或讓旅客轉團至其他長榮航空或華航的歐洲行程，並提供旅客優惠折扣 ，行程例如荷比法、英法等等，華航及長榮皆會提供因應措施協助旅客轉至其他歐洲航點替代。

易飛網表示，因現正值義大利的淡季，影響不大，但仍有2團旅客受影響，依照旅遊定型化契約第14條，扣除必要費用後全額退費，亦協助部分旅客處理轉團。

東南旅遊表示，將配合相關規定，由於尚未收到航空公司那邊回覆，屆時將依照航空公司的回應後協助旅客後續作業，華航跟長榮目前都有合作的班機。

易遊網則表示，關於台義航線目前外館以及華航義大利分公司都仍在持續溝通中，若有最後確定的消息會再公告，屆時亦將通知後續作業辦法。