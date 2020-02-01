家長怨買不到！指揮中心「徵用兒童口罩」作為戰備物資：一般學生無須戴

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者李佳蓉／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，口罩、酒精等防疫物資強碰年節大缺貨。有許多民眾反應今（1）日一早超商買口罩才發現根本沒貨，經濟部上午在臉書粉絲團上發文表示，口罩將於今日傍晚後陸續抵達全國各地超商，「真的很歹勢，口罩正在趕路中。」中央疫情指揮中心晚間也召開記者會說明最新情況。

中央流行疫情指揮中心晚間召開記者會表示，國內目前尚無社區傳播，民眾無須恐慌搶購口罩，目前該中心為國內口罩需求之合理配置，已指示衛生福利部自1/31～2/15日止，全數徵用國內口罩工廠生產一般醫用口罩及外科手術口罩，均為合格口罩廠商，另酒精部分也進行相關部會協調，以利市面上的酒精可充足供貨。

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指揮中心表示，今日已將疾病管制署庫存之100萬片戰備口罩，無償撥用予地方政府衛生局，提升其戰備庫存量，以因應地方政府之緊急防疫需求。另為有效運用口罩資源，就徵用之一般醫用口罩及外科手手術口罩訂定分配原則，其中地方政府部分，以醫療院所/機構工作人員、防疫人員、經地方政府實際協助執行嚴重特殊傳染性肺炎防制相關工作之民政、警消、環保、教育、交通運輸等相關單位人員為主，由各地政府彙整提報至中央流行疫情指揮中心，指揮中心將依各該對象提報人數及工作室事項之口罩耗用程度計算分配撥用後，於明日再度撥用至地方政府。

該中心進一步說明，國內專家已建議健康民眾及一般學生無須戴口罩，上學上課仍不須戴口罩。為了讓幼兒園中有呼吸道症狀之幼童有口罩可以緊急使用，今相關部會已協調徵用兒童口罩，作為幼兒園準備使用之戰備物資，指揮中心再次強調該物資非為防疫之用途，幼童若有身體不適應在家休息。