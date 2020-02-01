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越南禁台航班入境…長榮空中折返　外交部：爭取恢復正常飛航

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▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮飛越南航班中途折返。（資料照／長榮航空提供）

【19:30更新】

越捷航空台灣總代理於臉書發布消息指出，「越南民航局已經宣佈解禁台灣」，桃機公司表示，確實公告取消，詳細狀況還需進一步了解。桃機航務處長陳志嘉表示，禁行公告已取消台灣，僅保留中港澳，詳細狀況正進一步查證中。越捷航空則表示，即刻起航班一切順利運作。

記者呂欣玫、蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，義大利昨日宣布禁止中港澳台航班入境，越南1日也跟進，自2月1日起到5月1日止，暫停自台灣出發的所有航班飛往越南。對此，外交部表示，今日下午獲報後，立即指示我國駐越南代表處向越南相關機構進行交涉，同時也進洽越南駐台北越南經濟文化辦事處，積極爭取恢復台越的正常飛航。

越南1日宣布禁止台灣航班入境，近期開航峴港航線的星宇航空因此受害。桃園機場公司指出，星宇航空今日飛往越南峴港的JX1701航班，都已關閉閘門準備滑行時，卻被通知越南拒接，該班機只好滑回機坪，另外華航CI783已順利降落，但另一架長榮航空BR385飛河內航班則被迫折返回台，華航另一架CI793飛河內航班也暫停起飛。

對此，外交部2月1日下午獲報後，立即指示我國駐越南代表處向越南相關機構進行交涉，同時也進洽越南駐台北越南經濟文化辦事處，積極爭取恢復台越的正常飛航。

外交部指出，越南為我國數萬台商投資經商的據點，是我國「新南向政策」重要夥伴國，也為國人數萬名外籍配偶的母國，目前更有超過22萬的越籍移工與越南學生在臺灣居留，如果越南方面貿然片面中止台越飛航，恐將衝擊兩國目前各領域的密切交流，影響雙方民眾權益至鉅。

外交部強調，我國目前雖有10例確診個案，惟狀況穩定，持續住院隔離，恢復良好，我國醫院及衛生單位已循相關流程進行疫情調查追蹤等防治工作。目前正透過各種管道力洽越方，希望協助越南政府瞭解，進而更正其決定，儘速恢復台越兩國飛航。

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