黃國書憂幼童口罩供不應求　經濟部：增購60台設備量產

▲黃國書召開「全民防疫、防護第一，為幼兒園請命」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

近期因新型冠狀病毒防疫需求，造成口罩供不應求情形加劇，許多幼兒園也已陸續開學，民進黨立委黃國書表示，幼童口罩缺乏問題將可能導致防疫上嚴重漏洞，要求中央流行疫情指揮中心必須提出因應對策。經濟部工業局副局長楊志清則回應，目前中央流行疫情指揮中心向廠商徵用的口罩也包含幼幼口罩，同時因應疫情需要，已準備在一個月內增購60台口罩設備。

黃國書1日下午於立法院召開「全民防疫、防護第一，為幼兒園請命」記者會，邀請中華民國兒童教保聯合總會長王超敏、秘書長簡明珠、北區副會長林錦蓮、南區副會長包崇明、中區常務理事賴淑娟、幼教協會理事長劉水錦、經濟部工業局副局長楊志清、經濟部商業司副司長陳秘順出席參加。

黃國書指出，依據「各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措施」規定，開學前各級學校（包含幼兒園）應先備妥口罩等防疫物資。不過王超敏指出，家長不但買不到幼兒口罩，園方也難以購買足量口罩，甚至連第一線教保人員也難以備妥口罩，如何能依從政府指示。

包崇明也指出，依據《傳染病防治法》第33條規範，托嬰中心為場所感染管制對象，平時就必須備妥口罩、酒精等物資，但經統計約有八成托嬰中心缺乏成人口罩、六成缺兒童及幼幼口罩，五成缺乏酒精，期待政府能把幼教單位納入口罩配給的優先順序。

黃國書表示，依照目前幼生人數統計，開學週配送時間點來不及應急也是民眾擔心的原因，政府除了統一徵購、統一價格，優先提供醫療防疫公務使用外，也需進一步針對防疫較為弱勢的幼童族群給予立即的協助，才能有效達到全民共同防疫。

黃國書要求，中央流行疫情指揮中心與衛福部應立即強化幼兒防疫措施，並與經濟部制定幼兒口罩統一訂價與立即研擬優先配送幼兒園措施。此外，教育部也應自即日起應強化幼教單位防疫宣導。

楊志清則回應，目前中央流行疫情指揮中心向廠商徵用的口罩也包含幼幼口罩，同時因應疫情需要，已準備在一個月內增購60台口罩設備，亦納入幼幼口罩的模具採購增加產能，「只要在機台上更換模具，便能生產幼幼口罩」。

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