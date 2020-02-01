「越南禁飛」政策一天狂轉彎！鄉民行程大亂崩潰　他苦笑：只有我折返嗎

▲星宇航空JX1701班機準備起飛時，突然收到通知只能滑回機坪。（圖／星宇航空提供）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球多國蔓延，越南政府1日下午宣布禁止中港澳「台」航班入境，禁令將從2月1日持續到5月1日（維持近90天）。消息曝光後在網路引發熱議，許多已規劃旅遊的網友紛紛哀號，甚至有人原機折返相當崩潰，不過事件延燒數小時後，越南又突然大轉彎「宣佈解禁台灣」，一波操作讓許多網友看傻眼。

越南衛生部1日宣布，新增1例武漢肺炎確診病例，患者為越南籍女子，因為接觸2名確診病患進而感染，該女子也是越南境內第6個確診病例，更是該國第一起人傳人本國籍病例。為了防止武漢肺炎疫情擴大，越南民航局1日便宣布，停止所有中港澳台的航班入境，預計從2月1日持續到5月1日。

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桃園機場公司表示，星宇航空1日飛往越南峴港JX1701航班在滑行時，突然被告知「越南拒接」只能滑回機坪，長榮BR385飛河內班機起飛後也被迫原機折返，華航CI783因為在前往越南途中，協調後確認已順利降落當地機場，但另一架CI793飛河內班機則暫停起飛。

▲除了星宇、長榮之外，華航也有飛河內班機暫停起飛。（圖／華航提供）

越南宣布停飛導致台灣1日航班大亂，消息曝光後在網路引發熱議，許多批踢踢鄉民哀號，「已經規劃好旅遊了說」、「太扯了，我們跟中國不一樣啊」、「我朋友剛好在星宇機上，有夠衰」。也有人說「我們公司一堆越南人回鄉探親，484回不來了」、「我家人在越南工作，傻眼」、「停航影響很大，工作和旅遊的一大堆。」

不過事件延燒近4小時之後，越南民航局突然大轉彎「宣佈解禁台灣」，桃機航務處長陳志嘉表示，禁行公告確實已經取消台灣，僅保留中港澳停飛，詳細狀況正進一步查證中。長榮及立榮航空表示，有接獲越南通知，接受台灣飛往越南班機，2日以後往返越南航班均維持正常起降。

▲越南突然「髮夾彎」讓許多台灣網友看傻眼。（圖／翻攝自批踢踢）

越南突然「髮夾彎」的消息立刻引發網友討論，有人說「處理明快，給推」、「星宇，『弄我啊，只有我折返嗎』，幫拍拍」、「希望是真的，台灣超無辜」、「下午被迫停飛的人超無辜」、「原機返航的那班太衰了吧」、「星宇可以鬆口氣了」、「180度大轉彎，這劇情我看不懂啊」、「有夠任性，希望未來不要再改了。」

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