Apple Watch買氣熱！75%為首購　帶動整體穿戴式裝置單季營收達100億美元新高　

▲Apple Watch銷量越來越好。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

蘋果穿戴裝置營收持續增長，根據9to5mac，蘋果周二公布2020年第一季財報指出，穿戴設備營收達100億美元，創下歷史新高，並且首次超過Mac的72億美元單季營收。

實際上，蘋果的穿戴設備類別不僅只有Apple Watch，還包括AirPods、AirPods配件、Beats產品和HomePod。而今年第一季度最大顯著意義是，穿戴裝置業務首度超越Mac。

根據蘋果說法，有75％的Apple Watch買家是新用戶。這略高於蘋果在去年9月份數據，當時該報告稱70％的Apple Watch客戶正在購買他們的第一款手錶。

在年底長假期間，Apple Watch Series 3面臨著嚴重的供應問題。許多人因為假期促銷活動而激起購買Apple Watch的慾望；然而，這些首次購買者，買的多半是兩年前的版本，而最新的升級版本Apple Watch Series 3。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）說：「我們每個產品都可以驅動另一個產品，因為用戶喜歡體驗。我認為在這種情況下，iPhone排在第一位，但毫無疑問，有一些人也加入了Apple Watch的生態系統」。