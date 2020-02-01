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澳門今年經濟增長料下跌3.7%　陸經濟放緩「博彩業大受衝擊」

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▲▼澳門。（圖／CFP）

▲澳門新葡京賭場酒店。（圖／視覺中國，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

澳門大學澳門研究中心及經濟學系日前舉行「2020年澳門宏觀經濟預測」發佈會，預計2020年澳門經濟增長持續下滑，下跌3.7%，「中美達成第一階段貿易協議，但基本分歧仍未解決，衝突可能再次出現；中國大陸方面，經濟增長進一步減緩，面對不明朗外部環境，澳門經濟今年預計持續放緩。」

「2020年澳門宏觀經濟預測」報告指出，踏入 2019年，隨着中國大陸經濟增長放緩，澳門經濟持續惡化，連續三季錄得按年負增長，本地生產總值第1季為負3.8%，第2季為負2.2%，而第3季為負4.5%

報告提到，中美達成第一階段貿易協議，避免雙方經濟衝突升級，但雙方的基本分歧仍未解決，衝突可能再次出現。而中國內部方面，面對債務和房地產泡沫問題，中國政府只能謹慎地實施寬鬆的經濟政策，經濟增長進一步減慢。面對不明朗的外部環境，澳門經濟預計在2020年持續放緩。

▼澳門巴黎人賭場酒店。

▲▼金沙中國投資的澳門巴黎人飯店 。（圖／CFP）

國際貨幣基金組織（IMF）2019年10月指出，中國和美國經濟放緩，歐洲國家面對不明朗因素，全球經濟生產將會減慢，因此預測2020年全球經濟增長只有3.4%。

美國經濟預計在2020年增長1.7%，而歐元區經濟增長率則預計為1.4%。中國大陸方面，2019年第3季增長為6.0%，較第2季的6.2%進一步下跌。這些發展也令澳門另一個主要服務出口市場－香港的增長放緩， 加上本身的政治動盪，2019年第3季香港經濟收縮2.9%。

此外，隨着中國經濟增長放緩，中國大陸旅客在澳門消費，尤其博彩活動出現明顯收縮，服務出口在2019年第3季按年下跌4.7%至804億澳門幣，其中佔服務出口最大部分的博彩業服務按年減少4.2%至537億澳門幣。

澳門2019年第3季博彩總收入為708億澳門幣，按年下降4.1%，而按季則下降3.5%，其中，貴賓廳百家樂收入為311億澳門幣，按年減少22.5%，而按季則下跌10.2%。

▼澳門景點大三巴牌坊。

▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

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