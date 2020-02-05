79歲媽媽感染！ 女兒痛哭「差點跪下」求進隔離病房陪護：絕不後悔

▲女兒哭著要求進入隔離病房照顧媽媽。（圖／翻攝自看看新聞）

記者康心禹／綜合報導

湖北黃崗市大別山區域醫療中心的湖北醫療隊隊員、邵東市人民醫院呼吸內科主治醫生曾光的日記裡提到，「和新冠肺炎病人的零距離接觸，最讓我感動的是，一名高齡79歲的老太太已發病7天，病情很重，生活不能自理，她的女兒哭著要求進隔離病房陪護」。

老太太的女兒當時哭著、差點跪在曾光面前說，「醫生，我媽媽辛辛苦苦將我拉拔長大，現在她生病，生活無法自理，我做子女的必須陪伴在她身邊，就算被感染也絕不後悔，一切後果我自願承擔，你們醫生人力這麼緊張，我也很想為你們分擔。」女兒的一片孝心感動了在場的所有人。

根據制度，曾光立刻上報了湖南支援湖北醫療二隊的曾普華副領隊，經過商議，患者高齡、病情重、不能自理，醫護人員確實也緊缺，患者家屬陪護也能減輕醫護人員的壓力，只要患者女兒同意接受主動隔離，組織上同意患者家屬在病房進行陪護。

女兒簽了承諾書以後，醫護人員為她準備了一件防護服和手套，仔細地教她洗手、穿防護服。曾光心裡也為她祈禱，希望老太太能早日康復，希望這份孝心能保護她自己百毒不侵！

有網友看到後感動的留言，「要是我我也會這麼做的」、「至孝，注意安全」；也有網友認為「如果都這樣亂套了，她自己感染了還得浪費更多資源」、「孝心是有，值得同情，但嚴格來講這是在添麻煩」。