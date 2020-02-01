老鼠要娶親！「吉利鼠與美力鼠」小提燈會拜年　2/8～2/23免費拿

▲「2020台灣燈會」小提燈。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

在我國民間習俗中，傳說大年初三是老鼠娶親的日子，因此家家戶戶都要「睡到飽」，以免打擾老鼠喜事。觀光局以此故事發想，設計「吉利鼠與美力鼠」小提燈。此外特別採用雙面印刷，設計出鼠新郎、鼠新娘，並設計可活動關節，讓鼠新郎、新娘能相互拜年。觀光局表示，小提燈將於燈會期間每日下午3點發放。

今年為鼠年，習俗中的「初一早、初二早、初三睡到飽」，正是因為初三晚上是老鼠娶親的日子，會聽到老鼠吱吱叫的聲音，為避免打擾老鼠喜事，各家都會在這天早早睡覺，並於家中廚房或老鼠常出入的角落，撒上米鹽、糕餅等，與老鼠共享新婚歡樂與一年的收成。

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觀光局特別採用此故事，由設計師林佳葦團隊設計2020台灣燈會小提燈，在同一張紙上，利用雙面印刷，創造出鼠新郎、鼠新娘，也就是吉利鼠與美力鼠，小朋友拿到小提燈後，可以選擇要組裝新郎、新娘。

▲▼「2020台灣燈會」小提燈為老鼠新郎、新娘造型。（圖／記者湯興漢攝）

觀光局指出，小提燈的結構設計將頸部和腰部設計成可轉動的關節，可以在提燈時上、下拉動，當提燈擺動時會彎腰鞠躬，就像是吉利鼠與美力鼠在相互拜年，也可以與家人、朋友互相以小提燈拜年。

另外小朋友還可將手伸入小提燈內，當作手偶來玩，與其他小朋友有更多互動，充分展現傳統文創特性的燈節喜慶活動。

觀光局表示，小提燈將於燈會期間（2月8日至23日間）每日下午3點，在后里森林園區（鄰公益攤位近內東路）、后里馬場園區（15號聯合服務站對面）、文心森林公園（文心路與向上路交叉路口）三地發放。

▲小提燈2月8日起每日15時在台中三處發放。（圖／記者湯興漢攝）