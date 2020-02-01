快、狠、準維修技術！高鐵訓練教室　新進同仁練當「蜘蛛人」

▲高鐵訓練教室。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵自2007年通車以來，電力系統設備與元件陸續面臨汰換、修理狀況，由於多數電力設備上線服役時，均為高壓通電狀態，維修人員必須透過實作練習，以確保安全無虞。高鐵公司開設電力系統、電車線、軌道系統等訓練教室，同仁可在室內練習當「蜘蛛人」的感受。

高鐵公司表示，電力系統訓練教室可提供維修人員基本學理、工作說明書、操作示範等室內課程研習培訓，透過實體設備、教具及輔具運用，方便講師講解工法，提升維修技能與故障查修能力，學習CRP盤故障修理模擬、GIS高壓開關介紹及實際操作、VS異相電力切換開關介紹及實際操作、配線盤操作等。

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▲▼高鐵訓練教室，讓新進同仁練習維修作業。（圖／記者賴文萱攝）



高鐵公司表示，在外維修電線時都要「快、狠、準」，且維修人員要爬到數公尺高的電線旁，也曾有人因為懼高而離職。透過電車線系統訓練教室，可提供新進同仁基本功練習場地，到現場維修時也不會那麼陌生。

維修人員現場示範「等電位跳線製作與更換」，等電位跳線使用於主吊線與接觸線、輔助吊線、重疊區間、橫渡區間等處，功能是讓不同供電線路電壓均壓(平衡)的裝置。

▲▼高鐵公司開設電力系統、電車線、軌道系統等訓練教室。（圖／記者賴文萱攝）

另外還有吊線與掛線製作與更換，維修人員解釋，藉由吊線與掛線調整接觸線高度，使列車於行進間，其集電弓能穩定與接觸線保持平滑接觸狀態。維修時人員須爬上電車線旁，姿態宛如「蜘蛛人」。

而軌道系統訓練教室則可強化超音波探測軌道損傷樣態研究分析，正線道岔轉轍系統細部動作訓練，強化維修人員緊急應變能力，精進軌道維修人員專業知識，強化軌道進階維修技能。