創世基金會台東院5週年　感謝善士義工注入暖流

▲創世基金會台東院5週年。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

創世基金會台東院5周年，12日上午邀請長期支持的善士，及長期協助的義工，蒞臨創世台東院的感恩茶會。除感謝社會大眾支持，同時報告台東院順利取得台東縣政府的擴院立案證書，將可擴增至70床，等待入住個案終於可以陸續入院安養。當天也因應台東創院5週年，播放創世台東院全體同仁與善士、義工共同錄製的祝福影片，為分院慶生，更期盼持續照顧當地弱勢植物人家庭。

等了快1年，今年11月，28歲的小原終於盼到入住創世安養院的好消息，他們1家人心裡總算放下1顆大石頭。4年前，一場車禍意外讓小原成為植物人，家中頓失經濟支柱，而打零工的爸媽，只能靠微薄收入及中低收補助維持生活，外加養育3名子女，生活更是雪上加霜。3年多來，住在衛福部台東醫院附設護理之家的小原，也因家中根本難以負擔起龐大的紙尿褲、奶粉、營養補給品等照護費用，積欠大筆費用，高達40萬元。經社工轉介，擴院成功後順利入住創世台東院，爸媽得以開始償還之前欠費，也不再擔心大兒子沒有人照顧。

台東院目前安養40位植物人，並於台東地區提供87個家庭免費到宅服務。103年展開服務，屆臨滿床後尚有多位個案等待入住，去年展開擴院計畫，幸賴社會大眾愛心挹注，於今年11月順利擴院完成。近期，將有近20位像小原1樣的植物人個案陸續進住，服務成本倍增；在台東資源匱乏的偏鄉，服務如何持續，讓護理人員莫不憂心。歲末年終，盼大家在籌畫假期時，也能撥出1份心力小額捐助或定期定額的幫忙，關注台東在地植物人。

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