作者：大衛．懷特

摘自：《撫慰人心的52個關鍵詞》

寂寞Loneliness

寂寞是通往不特定欲望的門口。寂寞的身體之痛是第一步，去了解我們和真正的友誼離得多遠，和適合的工作離得多遠，和長久追求的愛離得多遠。寂寞可以是監獄，我們在裡面望著自己無法涉足的世界。寂寞可以是身體的痛，是艱難的苦修，但充分處於寂寞也成為一個聲音，呼喚著未知的美好人事物─我們想擁有的人事物。

寂寞促成持續呼喚的勇氣。充分處於寂寞之中，可以經歷其本身美麗的翻轉，在完滿中成為遠方答覆的地平線。

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拉大眼界來看，寂寞是殊榮。只有人類能感到寂寞，其他動物都沒辦法，而這份寂寞由想法和想像變得更強烈。動物可能出於本能感到寂寞，自然而然樂於找其他同類一起行動，但也許唯有人類能說出、想像或要求某個自認錯失的生活。

寂寞是歸屬的基礎，把我們吸引向家庭，在寂寞的隔絕裡具有本質的美麗，伸出尋求相守的手。充分感受寂寞是讓自己了解孤獨的本質，與寂寞為友是讓自己打下邀約別人的基礎，感覺寂寞是面對無從挽救與敘說的單獨，但這單獨能親吻，能對話，能立下誓言，能打造共同的生活。在世界或社群裡，這必要的單獨透過視野、想法與願景，與他人攜手組成社會。

寂寞不是概念，而是源自於身體，憑藉肢體接觸，憑藉對話交談，憑藉頭腦和想像，想靠近甚至加入其他身體。

寂寞讓我們真正留意別人而非自己的聲音，從別人身上發現治癒的力量。電子郵件的隻字片語就能給予療癒，增添勇氣，感覺受到歡迎，替最孤絕的自我打氣。人類生來渴望歸屬，寂寞是在品嘗促成歸屬的這份本質。而原來門扉比我們所想得更近。我有寂寞，因此我有歸屬。

★本文經采實文化授權，摘自《撫慰人心的52個關鍵詞》。