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放下屠刀...他拉上圍裙煮起咖啡！　每一杯都在訴說人生

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▲▼ 阿超畢業在澳洲打工度假當雞肉工廠屠夫，工作之餘仍不忘自己的最愛「咖啡」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲阿超畢業在澳洲打工度假當雞肉工廠屠夫，工作之餘仍不忘自己的最愛「咖啡」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

北市有許多咖啡廳林立，而在文昌街有一間特色咖啡館，老闆原本在澳洲打工度假，返台後利用所學弄小攤車賣咖啡，最後也弄了屬於自己的咖啡館，一樓賣古物家具，二樓裝潢成老宅咖啡館，將人生經歷煮成一杯又一杯的咖啡，主要希望「透過咖啡表達生活態度」。

▲▼ 阿超畢業在澳洲打工度假當雞肉工廠屠夫，工作之餘仍不忘自己的最愛「咖啡」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 阿超曾在路邊賣起咖啡，知名度打開後租下一間老屋有了自己的店，不必再忍受日曬雨淋。（圖／記者黃彥傑攝）

外號「阿超」的咖啡廳老闆，大學期間很愛咖啡，幾乎品嘗了國內各家咖啡名店，最後大學畢業前往澳洲打工度假，在澳洲工廠做工，曾經在雞肉工廠當屠夫，又到了農場當起園丁，但工作之餘仍不忘自己的最愛「咖啡」。

阿超趁著在澳洲期間跑到各地品味不同咖啡，也學習到不同的烘培方式，心中的咖啡夢也就這樣慢慢萌芽，返台後也在旅行社當業務員，但結婚後的阿超也思考著「這樣的日子，10年後又會變甚麼樣子」。

▲▼ 阿超畢業在澳洲打工度假當雞肉工廠屠夫，工作之餘仍不忘自己的最愛「咖啡」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 店長阿超說：「我們賣的不是咖啡，是人與人之間的溫度。」（圖／記者黃彥傑攝）

最後阿超開始每天利用閒暇時間南下拜師學咖啡，從挑豆、烘豆，使用咖啡機、手沖、虹吸的沖煮方式都學，將每天烘培好的咖啡豆放在「攤車」上，直接在街頭賣起咖啡，結束後又返回公司加班到凌晨時分。

阿超說，雖然這樣很累，但是這就是自己的興趣，慢慢的也在街頭建立了一批死忠粉絲，最後認識了經營骨董店的老闆，老闆看著阿超對於咖啡的堅持與熱忱，決定將2樓出租給阿超使用，也讓他有了自己的店面。

▲▼ 阿超畢業在澳洲打工度假當雞肉工廠屠夫，工作之餘仍不忘自己的最愛「咖啡」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 阿超的咖啡館用各式老物裝潢，要讓顧客有舒適感覺。（圖／記者黃彥傑攝）

阿超透露，希望咖啡館能帶給來品嚐咖啡的朋友一個舒適的感覺，另外，也可以利用咖啡表達很多想法，最後強調，「我們賣的不是咖啡，是人與人之間的溫度。」
 

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