引爆黑心油事件始祖！強冠公司稱遭郭烈成詐騙而求償　敗訴確定

▲當年從郭烈成地下油行搜出的餿水油。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

引爆黑心油事件，造成食品安全風暴的地下油行業者郭烈成被控販售黑心油給「強冠公司」案，強冠公司事後宣布倒閉清算，郭烈成遭判刑20年定讞發監。但強冠聲稱遭郭烈成詐騙，才會販售黑心油，向郭男求償500萬元。但最高法院審理後，判決強冠公司敗訴確定。

本案因屏東縣某老農夫發現郭烈成在屏東鄉村購地設「地下油廠」，因惡臭難聞，老農多次向屏東縣政府檢舉無效後，改為自行蒐證，直到2013年8月間找上臺中市政府警察局報案，警方2014年4月轉請屏東地檢署偵辦。檢方搜索後，發現郭烈成與施姓員工，利用回收的餿水油、皮革廢油、屠宰場殘渣，混製成食用油後販售給知名油廠「強冠公司」。

由於強冠公司製成的「全統香豬油」銷售下游上千家廠商，包含許多糕餅店、餐廳，全都使用這款豬油，甚至還外銷香港、大陸等地，因此黑心油風波引發人心惶惶。事件經檢調單位查辦後，檢方對郭男與強冠公司負責人葉文祥等人提起公訴。其中葉文祥涉案部分，最高法院2017年9月間將葉文祥判刑17年、5年（可易科罰金）定讞，公司也被裁罰1億2千萬元；至於郭男涉案部分，最高法院2020年2月間重判20年定讞。

強冠公司當年雖為國內3大油脂公司之一，但最後因黑心油事件一蹶不振，2017年間悄悄宣布倒閉，並資遣公司上百名員工。公司進入清算程序後，還遭眾多廠商求償數千萬元。公司不滿，認為都是郭男隱瞞黑心油，詐騙公司在2014年間9次購買，才會造成如此下場，因此對郭男起訴，求償500萬元。

法院審理時郭男主張，從未詐騙，一開始就告訴強冠當時的副總經理戴啟川，說自己沒有榨油，只有向別的榨油廠商購買油品，另外也會混合別的油脂；由於自己沒有機器可以化驗，當時告知對方，若化驗結果不滿意就別購買，是強冠公司化驗過後才決定購買。而法院調查後，也認定是葉文祥、戴啟川等人，明知郭男煉製油品不符合檢驗結果，還以特別採買的方式購入，顯然是公司自己有問題，非因郭男詐騙，最後一二審法院均駁回強冠公司請求。全案再上訴最高法院，最高法院駁回全案確定。

▼曾為我國三大油脂公司的強冠，經黑心油事件後已經倒閉。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）