IBM執行長異動！雲端部門負責人克里希納接棒　成美國第四位科技巨頭的印度裔CEO

▲印度裔的Arvind Krishna，將接任IBM執行長。（圖／取自IBM）

記者謝仁傑／綜合報導

根據彭博報導，IBM周四宣布，現年62歲的羅梅蒂（Ginni Rometty）將於年底卸下執行長一職，由IBM的雲端部門負責人克里希納（Arvind Krishna）接任，這項人事案將於4月6日生效，但羅梅蒂將繼續擔任董事會主席至到年底。

消息宣布後，IBM股價盤後交易上漲了約5％。Wedbush分析師表示，市場顯然對此期待。

克里希納（Arvind Krishna）是2018年IBM以340億美元（當時約新台幣1.05兆元）收購Red hat背後的策劃者，他向羅梅蒂和董事會提出了收購建議，指出混合雲端是IBM未來成長的最佳選擇。克里希納也曾擔任IBM軟體戰略副總裁，他也領導了許多新技術的開發，包括人工智慧、雲端計算和量子計算，並開創了IBM的安全軟體業務。

他將成為繼微軟的納德拉（Satya Nadella）、Google及Alphabet的皮查伊（Sundar Pichai）、Adobe的納拉延（Shantanu Narayen）之後，第四位美國科技巨頭的印度裔執行長。

▲IBM現任執行長Ginni Rometty。（圖／路透社）

事實上，自從2012年羅梅蒂接任IBM執行長以來，公司股價和銷售額均下跌超過25％；當年底，IBM市值仍超過2000億美元，收入超過1000億美元。如今眾多科技巨頭正在快速發展，而IBM在她的領導下卻顯得相當艱難。

明尼蘇達大學的資深研究員，前IBM資深人士科塔達（James Cortada）指出：「IBM的第一個轉變是在1950年代，從製表設備轉移到電腦；然後在1980年代，再從電腦轉移到軟體和服務。混合雲端代表公司的第三次重大變革，羅梅蒂啟動了公司的下一次轉型，但是對於許多人來說進展太慢了。」



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