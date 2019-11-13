IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC　員工效率更高、企業更省錢

▲研究表明，使用macOS的員工在業績評估中超出預期的比率較使用Windows PC的員工多了22%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

多年來，IBM始終堅持讓員工自行選擇辦公電腦，而自2015年以來，IBM已徹底成為蘋果Mac的忠實企業用戶。該公司昨（12）日發布研究指出，與PC相比，使用Mac電腦可大大降低成本，並減少支援員工數量，且能使員工變得更快樂。

IBM於2015年在由Jamf舉辦的JNUC（Jamf Nation User Conference ）活動上宣布啟動「Mac@IBM」計畫。IBM當時表示，僅需一個工程師即可支援5400位IBM的Mac用戶，而同樣一個工程師僅能支援242個PC用戶。在2016年至2018年間，與4年前的PC相比，每台Mac可節省273至543美元的成本（約新台幣8,200元至1.64萬元間）。此外，僅需要78名員工，就能支援並維持全IBM 27.7萬台蘋果裝置的運作。

稍早，IBM發布一項關於蘋果產品在企業中帶來益處的新研究。研究表明，使用macOS的員工在業績評估中超出預期的比率較使用Windows PC的員工多了22%，而使用Mac的員工所帶來的業務銷售表現，也較使用PC的員工高出16%。

IBM資訊長普列文（Fletcher Previn）表示，IT（Information Technology）的狀態每天都反映在IBM對其員工的想法和感受上。「就像我曾經說的，為什麼要在家裡過著《傑森一家》（Jetsons）的生活，而在公司卻要像《摩登原始人》（Flintstones）那樣工作呢？我們的目標是為IBM員工打造一個富有成效的工作環境，並且不斷地改善他們的工作經驗，這就是我們在2015年向IBM員工推出了員工選擇計劃的理由。」

據IBM統計，公司裡使用Mac的員工離職率較使用PC的員工低17%；而使用Mac的員工對可用軟體滿意度也較使用PC的員公高，僅有5%使用Mac的員工要求增加軟體，而使用PC的員工此一比率則為11%。

科技網站《9to5Mac》報導，這項統計結果並不令人意外，macOS對於員工而言更易於使用，而對IT來說則更易於維護。蘋果電腦的出色表現，使Jamf之類的公司能夠簡化企業IT部門的管理體驗。若IBM這樣規模的公司都能使macOS正常運作且因macOS蓬勃發展，那所有公司都應考慮一個可供員工選擇的計畫。目前大多數企業的軟體都是基於Web的，因此IT部門可以更輕鬆地使macOS與PC一起運行。

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