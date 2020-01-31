25歲武漢小護士堅守第一線「如有不幸，捐獻我的遺體研究攻克病毒」

▲25歲護士李慧堅守在第一線。（圖／翻攝自Facebook／Hou Rising）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，許多醫護人員待在醫院替病人治療，即使過年也選擇留在醫院。一名25歲的年輕小護士李慧在醫院徵招志願者時給護理部留下一段話，即便心裡害怕也要留在第一線幫助病患，「如有不幸，捐獻我的遺體研究攻克病毒。」

根據Facebook貼文，武漢科技大學天佑醫院腫瘤科護士李慧在醫院堅守前線，且留下感人訊息，「只知道上班，不知道什麼是下班，總跟大家開玩笑叫我李堅強，從來沒有傳播任何負能量，也沒有任何的要求」，父母想接她回家回家一起吃年夜飯，卻被她給回絕了，「我說我哪兒也不去，我就在醫院，醫院的三級防護很完善，我在這裡很好。」

▲▼李慧留下訊息，「我不會逃避，也不會逃跑」。（圖／翻攝自Facebook／Hou Rising）



最後還寫下，「請大家不要告訴我的父母，如有不幸，我願意捐獻我的遺體做研究攻克病毒，唯一的要求請妥善安排我的家人。」李慧稱訊息中的人為「老師」，「感謝老師的幫助鼓勵，雖然我工作能力不強，但是關鍵時刻也不會逃避。」

不但是醫護人員，所有在醫院中監守自己崗位的人們都是大家的英雄。這一篇留言惹來許多網友熱淚，「這就是犧牲的愛，人格最高的情操」、「致敬！白衣天使」、「新一代的南丁格爾」。