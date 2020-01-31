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大叔西門町炫耀「武漢封城前返台」沒戴口罩對食材狂噴　店員撥1922檢舉

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▲▼中年大叔在西門町炫耀自己武漢封城前返台。（圖／翻攝自「謝立聖插畫」臉書）

▲中年大叔在西門町炫耀自己武漢封城前返台。（圖／翻攝自「謝立聖插畫」臉書）

記者林彥臣／綜合報導

受到武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）疫情影響，多數台灣民眾都相當有公德心主動戴上口罩，但是插畫家謝立聖在臉書上確指出了自身經歷，一位自稱武漢封城前返台的中年大叔，在西門町在水餃店炫耀自己的經歷，過程中還沒戴口罩，他已經撥打1922專線舉報這名中年大叔。

謝立聖臉書發文指出，30日去樂聲影城後面的一間水餃店吃飯，外面有個中年男子大聲的跟老闆娘聊天表示，「口罩很好買啊！我每間超商都去買三個，一路走來我買到十幾組了，你看！」。

請繼續往下閱讀...

中年男子接著說，「唉唷！我跟你說啦，大陸現在口罩一個都賣到20塊人民幣了，我剛從大陸回來... ...。」

老闆娘和旁邊的店員趕緊把口罩拉高，馬上遠離他，「什麼？你剛才大陸回來？」

中年男子繼續高談闊論「對啊，我封城前趕回來的，我兩天在大陸花了兩萬多人民幣，我跟你說喔，那邊現在啊... ...。」

▲▼中年大叔在西門町炫耀自己武漢封城前返台。（圖／翻攝自「謝立聖插畫」臉書）

▲這位大叔沒戴口罩，還在食材餐具前高談闊論。（圖／翻攝自「謝立聖插畫」臉書）

謝立聖痛罵這名中年男子，就這樣站在一堆餐具和食材前面，不戴口罩，大聲暢談他的大陸之旅，然後完全無視其他客人，「這種人真的很欠修理」，搶了一堆超商一人限購三個的口罩，剛從中國回來，明明身上有幾十個口罩，卻不戴口罩跑去人家食材前面一直講話... ...他身邊本來排隊的客人馬上大跨步遠離他。

謝立聖說，跟朋友趕緊把東西吃完，迅速離開店家，走之前錄影了一小段，那名中年男子正在炫耀自己在中國搭船多風光之類的... ...，不過臨走前，他看到一名店員走到店後面，打1922通報。

謝立聖強調，「這種人看到就馬上通報！」

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