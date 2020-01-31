前線醫生換共產黨員上！　一封封蓋紅手印的「請戰書」湧入

▲共產黨員為對抗疫情請戰。（圖／翻攝自人民網）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎疫情在中國大陸各地快速擴散，上海醫療救治專家張文宏29日表示，會將所有前線醫生換成科室裡的共產黨員。事實上，共產產黨員本來就有「請戰」的傳統，他們認為自己有責任站在第一線抗戰，此次武漢肺炎疫情蔓延，黨員也發揮帶頭的精神，投遞一封封按滿紅手印的「請戰書」，希望能貢獻微薄之力。

據《人民網》報導，在疫情面前，來自各省份的黨員幹部、醫護工作者和人民群眾紛紛請戰。湖南省郴州市二院感染病診療中心主任曹曉英表示，「雖我已56歲了，但我是臨床一線骨幹，又是一名老黨員，我必須扛起自己肩上的職責，必須義無反顧！」

上海市長寧區華陽街道居民葉建明也寫下請戰書表示，「需要我們這些退休的、身體健康的、有醫師資格證書的，就通知我們一聲，我們也要上戰場！」

在河南省傳染病醫院工作、有30多年黨齡的趙清霞自願到對抗疫情的最前線，「疫情開始後，我們就有思想準備，沒有一個人退卻。」而同為醫生的丈夫也選擇和她一起到前線戰鬥。

目前，全省組織系統及12萬基層黨組織、230萬共產黨員全面進入「戰時」狀態，充分發揮戰鬥先鋒模範作用，把打贏疫情防控阻擊戰作為踐行初心使命、體現責任擔當的重要實踐戰場。