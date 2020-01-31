過年胖三斤營養師提清腸食物　優格、味噌讓腸道維持酸性環境

▲優格有助於腸道蠕動、調整腸內菌相及維持免疫系統。（圖／截自Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

每逢過年胖三斤，常常新年一到，年都還沒過完，體內就堆積了脂肪，還有「毒素」，如何在新的一年給腸道做個大掃除，營養師指出，益生菌可維持腸道偏酸環境，建議在日常生活中適時補充益生菌，有助促進腸胃蠕動、調整腸內菌相及維持免疫系統。

益生菌該怎麼補充？營養師蔡宜庭指出，首先可從優格、優酪乳、益生菌相關產品（膠囊、粉劑等）補充。另外，部分的發酵食物也含有益生菌，如：泡菜、納豆、味噌、乳酪等。但她提醒，發酵的食物含鈉量通常較高，需注意避免食用過多。再來，也可考慮自製優格或注意市售相關產品的標示、菌種及活菌數，並盡量挑選無糖的優格或優酪乳。

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蔡宜庭表示，有研究探討一般市售益生菌產品，在用餐時或進食前30分鐘使用產品，則乳酸桿菌、長雙歧桿菌的存活率最高，而在餐後30分鐘使用其存活率顯著降低。不過這與菌種及飲食內容不同有關，若是較耐酸或有特殊處理的益生菌產品，服用時間的影響則相對較小。▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲營養師表示，均衡營養、適時補充益生菌、多喝水，就能保有乾淨的腸道。（圖／翻攝PEXELS）

蔡宜庭說明，有研究發現，益生菌帶來的健康效益，可能僅限於存活於腸道內的期間，因此除了要固定補充好菌，也要給予它們喜歡的「糧食」，這些糧食也被稱為「益菌生」，可幫助益生菌的繁殖，包括，膳食纖維、寡糖等。

蔡宜庭進一步指出，膳食纖維又分為可溶性及不可溶性，可溶性纖維存在於燕麥、地瓜、大部分的新鮮蔬果、海藻類、豆類、蒟蒻等食物中，而不可溶性纖維則可以從蔬果表皮、未加工全穀類或麩皮中攝取。

有研究指出，緊張或生活壓力太大都會使腸內菌減少，且腸道的運作也受自律神經及情緒所調控，因此，蔡宜庭建議，調整生活步調、放鬆心情並維持穩定的情緒，對腸道功能也有正向的影響，另外，也需要適度的運動，不僅可幫助消化也可減少皮質醇的分泌，有助緩解壓力，此外，平時也可以肚臍為中心順時針按摩腹部的方式促進腸胃蠕動、幫助排便。

蔡宜庭最後提醒，從我們吃下食物、吞嚥、消化、吸收、排泄的過程都需要水的輔助，充足的水分攝取才能讓腸道機能正常運作。很多人知道便秘要多吃蔬菜水果，但更重要的是，「吃高纖維食物，水也要喝足」，水分攝取不足容易使糞便乾燥、變硬，反而會使排便更困難，因此均衡營養、適時補充益生菌、多喝水，就能讓你在過年的大魚大肉之後，還保有乾淨的腸道。

