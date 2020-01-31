　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年胖三斤營養師提清腸食物　優格、味噌讓腸道維持酸性環境

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

優格。（圖／截自Pixabay）

▲優格有助於腸道蠕動、調整腸內菌相及維持免疫系統。（圖／截自Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

每逢過年胖三斤，常常新年一到，年都還沒過完，體內就堆積了脂肪，還有「毒素」，如何在新的一年給腸道做個大掃除，營養師指出，益生菌可維持腸道偏酸環境，建議在日常生活中適時補充益生菌，有助促進腸胃蠕動、調整腸內菌相及維持免疫系統。

益生菌該怎麼補充？營養師蔡宜庭指出，首先可從優格、優酪乳、益生菌相關產品（膠囊、粉劑等）補充。另外，部分的發酵食物也含有益生菌，如：泡菜、納豆、味噌、乳酪等。但她提醒，發酵的食物含鈉量通常較高，需注意避免食用過多。再來，也可考慮自製優格或注意市售相關產品的標示、菌種及活菌數，並盡量挑選無糖的優格或優酪乳。

請繼續往下閱讀...

蔡宜庭表示，有研究探討一般市售益生菌產品，在用餐時或進食前30分鐘使用產品，則乳酸桿菌、長雙歧桿菌的存活率最高，而在餐後30分鐘使用其存活率顯著降低。不過這與菌種及飲食內容不同有關，若是較耐酸或有特殊處理的益生菌產品，服用時間的影響則相對較小。▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲營養師表示，均衡營養、適時補充益生菌、多喝水，就能保有乾淨的腸道。（圖／翻攝PEXELS）

蔡宜庭說明，有研究發現，益生菌帶來的健康效益，可能僅限於存活於腸道內的期間，因此除了要固定補充好菌，也要給予它們喜歡的「糧食」，這些糧食也被稱為「益菌生」，可幫助益生菌的繁殖，包括，膳食纖維、寡糖等。

蔡宜庭進一步指出，膳食纖維又分為可溶性及不可溶性，可溶性纖維存在於燕麥、地瓜、大部分的新鮮蔬果、海藻類、豆類、蒟蒻等食物中，而不可溶性纖維則可以從蔬果表皮、未加工全穀類或麩皮中攝取。

有研究指出，緊張或生活壓力太大都會使腸內菌減少，且腸道的運作也受自律神經及情緒所調控，因此，蔡宜庭建議，調整生活步調、放鬆心情並維持穩定的情緒，對腸道功能也有正向的影響，另外，也需要適度的運動，不僅可幫助消化也可減少皮質醇的分泌，有助緩解壓力，此外，平時也可以肚臍為中心順時針按摩腹部的方式促進腸胃蠕動、幫助排便。

蔡宜庭最後提醒，從我們吃下食物、吞嚥、消化、吸收、排泄的過程都需要水的輔助，充足的水分攝取才能讓腸道機能正常運作。很多人知道便秘要多吃蔬菜水果，但更重要的是，「吃高纖維食物，水也要喝足」，水分攝取不足容易使糞便乾燥、變硬，反而會使排便更困難，因此均衡營養、適時補充益生菌、多喝水，就能讓你在過年的大魚大肉之後，還保有乾淨的腸道。
 

ET快訊
即／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心19點30分緊急召開記者會
范瑋琪英文懺悔被糾「文法錯太多」　T妹怒：無限上綱霸凌
即／曾公車旅行到奈良！千葉縣20多歲女性確診第15例
武漢滯留台商爆確診首例！　31日下午急送協和醫院住院治療
陸專家：武漢肺炎痊癒者「仍有再感染風險」
快訊／遠航確定廢證！民航局：張綱維不發薪恐「罰3年以下刑責」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

嘉義大學啓動防疫工作　一級主管列席研擬應變措施及方案

快訊／武漢肺炎疫情升溫！虎航暫停「台灣－澳門」52航班

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚上7:30緊急召開記者會

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發　韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

去年訂好澳門行程疫情卻爆發！她假早請好...想「戴口罩勉強玩」　結局被推爆

超夯限定！到十三行喝「古早人啤酒」　一起乾杯吧

台東縣口罩嚴重缺乏　縣長饒慶鈴視訊「向陳其邁求助」

多維TW／大選已落幕　人民已做主？

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

嘉義大學啓動防疫工作　一級主管列席研擬應變措施及方案

快訊／武漢肺炎疫情升溫！虎航暫停「台灣－澳門」52航班

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚上7:30緊急召開記者會

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發　韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

去年訂好澳門行程疫情卻爆發！她假早請好...想「戴口罩勉強玩」　結局被推爆

超夯限定！到十三行喝「古早人啤酒」　一起乾杯吧

台東縣口罩嚴重缺乏　縣長饒慶鈴視訊「向陳其邁求助」

多維TW／大選已落幕　人民已做主？

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

入冬最強寒流造成養殖漁業災損　富邦產險即時理賠135萬

東台灣必拜4間財神廟！這尊財神開出5次樂透頭獎　還有世界最大金身土地公

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

最強寒流！南投跟大溪氣溫只有2.9度…北台灣已經20人倒下失去呼吸心跳

中職／重回富邦大家庭　索沙：相信洪總會喜歡

請小心駕駛！　轉彎違規警察就在你身邊

新加坡31日起「停發簽證」給中國旅客　已發簽證也撤銷

中信銀行首推香味簽帳金融卡限量5萬張　祭出海外現金回饋2.5%

韓議員抗武漢肺炎開記者會　推廣「偶像式打招呼」一秒比出網傻眼

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

獨／好市多口罩09：26完售！民怒：不是10點開門？

汐止好市多「搶口罩大隊」…6點到場卡位

中山大學開第一槍宣布：延後1週開學

戴口罩耳後痛！　達人「一張衛生紙」秒破解

日本防疫輸台灣！他曝2慢半拍關鍵

獨／團購醫療口罩5萬片1小時搶光！

經濟部宣布：口罩2／1起降至6元

更多熱門

相關新聞

武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走

武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走

武漢新型冠狀肺炎持續擴散，導致過年期間幾家歡樂幾家愁。由於疫情越來越嚴重，湖北省武漢市的女子餘彬（化名）21日帶著兒子到四川成都，並自我通報進行隔離。據悉，他的丈夫是一名警察，必須與同事輪流職守，27日早上回家後，因為怕傳染給家人，便坐在家門口的樓梯間，用免洗碗筷吃完餃子後轉身離開，畫面相當心酸。

柴柴過年顧店落跑！躲超商吹冷氣

柴柴過年顧店落跑！躲超商吹冷氣

專業醫療才能擺脫惱人的痤瘡青春不留疤

專業醫療才能擺脫惱人的痤瘡青春不留疤

他買3本刮刮樂　刮中200萬元加賓士車

他買3本刮刮樂　刮中200萬元加賓士車

關鍵字：

過年營養師優格味噌腸道

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

蘇貞昌婉拒范瑋琪當面道歉：希望謾罵停下來

WHO排除台灣　柯：那我跟你拚了

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面