新春團拜跳加官　「罩」得住保健康平安

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

春節連假接近尾聲即將恢復正常工作之際，彰化靜思堂特別在年初五舉行新春團拜活動！

為因應中國武漢新型冠狀病毒疫情，彰化靜思堂新春團拜主要活動，不僅移到通風良好且空曠的中庭廣場舉行，志工及前來沾喜氣的會眾也都非常自律的戴上口罩，包括著財神爺古裝跳加官的志工，也都全程戴口罩，連祝福詞都改為「齋戒茹素、勤洗手、戴口罩」等宣導與應景標語，形成別具特色的特殊畫面。

1月29日是農曆年初五，來自彰化、秀水、鹿港、員林、田中、埤頭等地志工，齊聚彰化靜思堂喜迎金鼠年，各區準備地方特色拜年與小吃，還有拜經祈福疾病遠離，更有喜氣洋洋的財神爺，送來祝福與宣導齋戒茹素，勤洗手，戴口罩，防止病毒。只見遊客攜老扶幼而來，迎新春接金鼠，在一樓植福區中，尚見三代同堂的小朋友捐出自己紅包，讓自己在未來一年有個美善的開始。

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▲彰化靜思堂新春團拜，不僅移到通風良好且空曠的中庭廣場舉行，志工及前來沾喜氣的會眾也都非常自律的戴上口罩。

慈濟志工扮財神爺分送喜糖到每位志工手中，一曲熱鬧音樂響徹講經堂，展開充滿歡樂的賀新年序幕。

新春團拜活動也安排多項表演節目助興，彰化區志工上臺表演炮阿聲，高高舉起紅布條祝賀詞，大家恭喜，再有鑼鼓敲打助陣，現場一片歡喜，再接有和美區的鯊魚家族手語，早期和美區是國際有名的紡紗紡織業，所以鯊魚家族音似「紗語家族」來向大家拜年。

接續有鹿港區的拜年，帶來九好祝福語，一好開心做慈濟，二好健康很容易，三好精進得第一，四好感恩尊重愛，五好一心加一意，六好三無漏學具，七好福氣智慧齊，八好人間菩薩覓，九好六度萬行波羅密啊波羅密，再一曲〈手牽手〉臺上臺下雙呼應，大家齊心手牽手，呈現一片和樂融融。

▲彰化靜思堂新春團拜，不僅移到通風良好且空曠的中庭廣場舉行，志工及前來沾喜氣的會眾也都非常自律的戴上口罩。

連接幾個都有年味的新春祝賀，有員林區志工圍上大紅色圍巾，齊唱恭喜恭喜，有最後壓軸的埤頭區高喊2020(愛你愛你)，一曲站在高崗上，臺上臺下展現新春活力，祝福大家邁向新的2020。

新春團拜後，志工來到一樓中庭，各自就定點定位，來為會眾賀新春，宣導防炎，三位財神爺手執紅布條，寫上「齋戒茹素」、「勤洗手」、「戴口罩」，靜思鼓隊，擊出陣陣鼓聲，年味中有溫馨的義賣。

冷冷的天，一碗碗熱熱的麵線糊、切仔麵、溫暖了人的胃，住在附近的陳先生開心的說：他知道慈濟每年都有辦新春活動，每年他都陪著中風的妻子前來，感受慈濟人的祝福，一大碗五十塊的切仔麵，能飽自己還可以做善事救人。

一家三代同堂，來自花蓮的李慧珍表示：趁著最後年假，陪著爸爸來走春，也給小孩子機會教育，從小就要有善與美的思緒，這樣逛一圈，引導著他們知道地方特色，有吃有玩，孩子自己會自動自發，拿紅包捐出來，可以用來助人，他也很開心，這有意義的拜年與新年祝福活動。

在這年節將至，慈濟人迎金鼠，送祝福，將功德回向全球眾生，祈求天下無災無難、人人平安。