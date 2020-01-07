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CES 2020／華碩發表Chromebook Flip C436　最高配備第10代Intel處理器

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▲CES 2020／華碩發表Chromebook Flip C436　最高配備第10代Intel處理器。（圖／華碩提供）

▲華碩發表全新Chromebook Flip C436筆電。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球最大的消費電子大展（CES 2020）今（7）日在美國拉斯維加斯盛大登場，華碩（ASUS）今年參展發表全新的生活時尚、商用及電競系列創新產品，涵蓋多款筆記型電腦、主機板、桌上型電腦、螢幕、路由器及AIoT應用裝置。

華碩最新推出的筆電，包括Chromebook Flip C436、VivoBook S (S333/S433/S533) 系列及 ExpertBook B9450，其中超薄的Chromebook Flip C436最高可搭載第10 代Intel Core i7 處理器、16GB RAM、快速的 NVMe SSD及最新WiFi 6網路。

▲CES 2020／華碩發表Chromebook Flip C436　最高配備第10代Intel處理器。（圖／華碩提供）

▲華碩今年在CES 2020的展示間。（圖／華碩提供）

至於VivoBook S系列則提供13、14及15吋不同選擇，並帶來最新型的機殼及大膽色彩設計；而ExpertBook B9450則是世界最輕的14吋筆電，提供商務使用者超長的電池使用時間，並搭載第10 代Intel Core處理器以發揮最大生產能量。

華碩同時展示適用於內容創作者、設計師及專業人士的Prime TRX40-Pro主機板，主打經過優異的設計與調校，可徹底發揮AMD最新第3代Ryzen Threadripper處理器效能，並完美匹配Hyper M.2 x16 Gen4擴充卡，可讓使用者規劃SSD RAID硬體磁碟陣列，達到高速存儲效能。

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