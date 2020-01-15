華碩CES新品亮相！　ExpertBook B9450全球最輕薄、ROG Zephyrus G14個人化背蓋

▲華碩打造全球最輕薄商務筆電ExpertBook B9450。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今年在美國消費性電子展（CES 2020）針對商用、電競、家用發表多款筆電、主機板、桌電、螢幕、路由器及AIoT應用裝置，今（15）日舉辦新品在台發表會，首度亮相全球最輕薄的ExpertBookB9450商務筆電，還有用Ｍini LED打造個人化背蓋的ROG Zephyrus G14電競筆電。

華碩設計團隊特別針對行動商務人士打造ExpertBook B9450筆電，主打全球最輕的 14 吋商用筆電，機身僅14.9公釐薄，重量僅870公克，並使用鎂鋰合金材質，這種過去多用在軍事、航太的材質，媲美鋁合金卻又更輕、更堅固耐用。

規格方面，ExpertBook B9450採用第10代Intel Core i7或i5處理器，最高搭載16GB RAM，還有兩個M.2插槽、兩個Thunderbolt 3連接埠，以及最新WiFi 6連線功能，可以說在這樣極輕薄的設計下，同時兼顧高效能，並維持強大的電池續航力，且支援快充39分鐘即可充滿60%電力。

▲華碩ROG Zephyrus G14背蓋內嵌6536顆Mini LED。（圖／記者姚惠茹攝）

這次新品發表會中，令人眼睛一亮的還有14吋的ROG Zephyrus G14電競筆電，最大特色就是在機身背蓋上內嵌6536顆Mini LED，可以自己設計想要的圖樣，搭配月光白、日蝕灰兩款選色，呈現閃爍動態效果，讓玩家可以打造獨屬於自己風格的個人化筆電。

規格方面，ROG Zephyrus G14搭載最新7奈米製程AMD Ryzen 4000系列處理器與NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU，機身厚度僅17.9公釐，採用PANTONE認證色彩與adaptive sync技術的 120Hz 高更新率螢幕，還有超過10小時的電池續航力。

▲華碩ROG Zephyrus G14。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩VivoBook S針對年輕族群設計。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩VivoBook S大膽玩色。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩針對商務玩家設計外觀看似商務，實際卻是電競規格的15吋TUF Gaming筆電。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩電競桌機ROG Strix GA35，顯示卡內建大尺寸三風扇散熱器，還有可透過水冷為CPU降溫的240 mm散熱器。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩今年CES也大秀ProArt創作者系列。（圖／記者姚惠茹攝）