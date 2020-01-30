公民老師談口罩狂嗆3次：網友都白痴！　「大陸若倒，台灣第一個慘」

▲黃益中嗆「網友白痴」：大陸若倒，台灣就倒了。（圖／翻攝黃益中臉書）

記者許力方／綜合報導

口罩禁出口遭痛罵「狗官」，事件越演越烈，女歌手「范范」范瑋琪在臉書崩潰發文，名嘴、公民老師黃益中30 日在節目上表示，應該要先搞懂台灣口罩的進出口狀況，還連嗆網友「是白痴」，惡毒地說就讓對岸自生自滅，但他認為，「他們倒了台灣就倒了」，第一時間最慘的一定是台灣。

黃益中在《新聞面對面》上談到，現在大家在討論蘇揆當初1月25日宣布口罩禁出口是否為政治動作？他認為，蘇揆當初的決定是權宜之計，為了保護台灣，但當這群人跳出來攪局後，就變成了政治事件。最早就是范瑋琪發文痛罵狗官，隔天道歉，但她是私人臉書，本來就沒有要捲入的意思；之後還有楊培安、小S加入攪局，「必須承認，這幾天在網路上的風向變成蘇揆是做對的。」

▲汪小菲捐給台灣1萬個口罩。（圖／翻攝自微博／汪小菲）



「我們台灣是口罩進口國」，黃益中分析，在這個關鍵時刻，應該要將心比心，當台灣民眾去超商買個3片口罩都買不到時，會想「我都買不到了還拿要給中國？」范范直至今都還PO出跟爸爸的對話戰網友，他覺得，確實人飢己飢人溺己溺，今天中國疫情若失控，第一個時間最慘的一定是我們台灣，300萬台商家人都在那邊，「我完全同意，可以的話就提出適時幫助」。

黃益中說，但有些網友很可惡地說，讓對岸毀滅，「這種白痴！他們倒了，你台灣就倒了，所以網友講話白痴…白痴」，至少第一個階段要先確定台灣能自助，優先顧好健康、自主管理，行有餘力當然再去幫助別人，現在這個節骨眼上，台灣還沒有能力保護自己時，這些人出來參戰，就遭網路輿論一片撻伐。

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▼政府保證口罩供貨無虞，全台各地依舊缺貨嚴重。（圖／記者湯興漢攝）



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