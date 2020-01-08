南投候選人用「921」當口號　謝震武怒問藍營議員：為什麼要這樣？

▲民進黨痛斥國民黨拿「921」當選舉文宣。（圖／民進黨提供）

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨中和區立委候選人邱烽堯日前在臉書上貼出一張宣傳圖，竟以「921」作為選舉投票的口號，引發外界批評，後來連重災區的南投黨部都在臉書貼文，以「921」當宣傳，引發爭議。知名律師謝震武就在節目上質問藍營議員李明賢「為什麼要這樣」，李則坦承，這的確是要避免的情形。

謝震武在「新聞面對面」 節目中談到此事，他認為，在921傷亡最嚴重的南投，這樣的用詞和宣傳手法應是可以避免的，並詢問國民黨籍的台北市議員李明賢，「為什麼要這樣呢？」

李明賢指出，用字遣詞有時候的確需要謹慎一點，921這個詞不應該把它連結在一起，因為有敏感度問題。謝震武也回應，「憑良心講，我不知道南投人看了有什麼感覺」。當年靠近震央的地方，走山情形嚴重，他回憶，「當地人跟我們講，有一整個村包括有一家子，到現在都還找不到！你在這個時候把這個擺進去？」



李明賢則表示，其實要把它（數字）扣在一起當然好記，129或是219其實都可以，「921確實因為是台灣人之痛，這個政治符號應該要避免一下，文宣應該要更謹慎」。

李明賢，選戰到了最後，就是組織、文宣和重大事件三大因素在影響，而藍營9日準備舉辦的凱道造勢就是在穩固基本盤，但是文宣的部分，「我同意這些符號應該要避免」。

最早被網友發現使用「921」作為口號的是國民黨中和區立委候選人邱烽堯，後來國民黨南投立委候選人馬文君、許淑華都有使用，連國民黨南投縣黨部都在臉書PO文，引發網友大規模撻伐，目前邱烽堯臉書粉專已關閉，國民黨南投縣黨部也已經刪文。民進黨7日舉行記者會痛斥，國民黨拿人民的血在溫暖自己，要求收回傳單並向國人道歉。

