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「我是真有後悔」郭台銘退選後布局曝光！　2024預約2張門票

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▲▼郭台銘接受政論節目專訪。（圖／新聞面對面提供）

▲郭台銘認為，民進黨一黨獨大是「權力的暴力」。（圖／新聞面對面提供）

記者鄒鎮宇／台北報導

針對不分區立委席次，鴻海集團創辦人郭台銘23日接受《新聞面對面》專訪表示，希望大家可以支持親民黨，因為民進黨在國會有絕對優勢，反而成為「權力的暴力」，更想讓《反滲透法》強行闖關、一個禮拜內通過，「通過是對國家不幸，對兩岸也是災難」。

郭台銘表示，郭家軍在民眾黨、親民黨內都有人選，不是為了分散郭粉的票，而是想讓兩黨的政黨票增加，各自多3到5個席次，因為他沒有想要組建政黨的打算，「我不求官做，沒有興趣，但我有我的力量可以幫助國家」。

他說，許多台商都來詢問他對於《反滲透法》的看法，讓他深有感慨。他認為，民進黨一黨獨大，在國會內有絕對的優勢，絕對的權力也變成絕對的暴力，因為民進黨想要的通過的法條都不會有討論的空間，因此希望31日《反滲透法》不會通過。

▲▼郭台銘接受政論節目專訪。（圖／新聞面對面提供）

▲郭台銘表示，只要人民需要他，他都會在。（圖／新聞面對面提供）

郭台銘認為，台灣不需要太多政黨，由國民黨、民進黨及民眾黨、親民黨組成「兩大兩小」的生態是最好的，因為許多人藍綠投部下去，且不會出現「一黨專政」的情況，需要有所制衡。

面對在民眾黨、親民黨內都有安插郭家軍人選，謝震武表示，倘若親民黨拿到超過5%的得票率，是否會代表親民黨出來參選，與柯文哲角逐2024總統大選。

「我是中華民國派！」郭台銘強調，只要中華人民需要他，「郭台銘永遠都在」，至於要代表哪個政黨、用何種方式參選，他現在都還沒想過，但他近期目標是打算建立政經學校，培養懂政治、經濟的人才。

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