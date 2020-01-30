嘉義長庚全面防疫　院區開5出入口量測進出人員額溫

▲因應武漢肺炎，嘉義長庚實施防疫管制措施。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

武漢肺炎持續升溫，嘉義長庚醫院即日起實施相關防疫措施，並依據疾管署公告民眾進入醫院須全程配戴口罩，及加強醫院出入口管制，嚴格執行進出人員均須配戴口罩。為全面防疫戒備，即日起醫院開放5個出入口進行體溫監測，開放地點及時間如下：



一、(一)綜合醫學大樓

1. 一樓北側大門：06:30~21:30

2. 一樓南側(大廳)大門：24小時

3. 急診入口：24小時

4. 由168縣道往國際會議廳方向之停車場入口：06:30~20:30

請繼續往下閱讀...



(二)第二醫學(舊)大樓東側大門：07:30~18:00

二、 民眾停車請由168縣道國際會議廳前往停車場入口(開放時段)進入，或選擇西側平面露天停車場(24小時)。

上述5處入口皆設置紅外線體溫監測儀，並由院方安排人員於管制時段輪值，如遇發燒就醫病人，進行14日內旅遊史、職業別、接觸史及是否有群聚狀況(TOCC)資料收集及由工作人員引導至急診就醫。



另外，為確保病友及訪客家屬防疫安全，敬請民眾減少到醫院探病，鼓勵以電話視訊關懷；進入醫院務必戴口罩(無口罩不得進醫院)及量測體溫無發燒、勤洗手，縮短探訪時間。

►腦公！你不可以賴帳喔