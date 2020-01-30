日本富豪取消徵女友陪繞月球　近3萬應徵者心碎

▲前澤長久去年底才和27歲女星剛力彩芽分手。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

身價20億美元的前澤友作今天（30日）取消和日本網路電視台AbemaTV合作的徵女友去月球旅行計畫，因為他還沒做好心理準備，但仍計畫在2023年獨自踏上太空之旅。前澤友作為美國太空探索科技公司（SpaceX）「大獵鷹火箭」（Big Falcon Rocket，簡稱BFR）首位預定繞月火箭的私人旅客。

根據《BBC》報導，電商ZOZOTOWN創辦人前澤友作今年44歲，他在12日宣布參加《前澤友作認真相親紀錄》（Full Moon Lovers）節目企劃，希望能找一位20歲以上的單身女性與他共度終生，並一同前往繞月旅行，拍成一部完整的紀錄片，目前為止有2萬8000人報名。

この度、私の個人的な事由により、AbemaTVさんの「Full Moon Lovers」への出演ならびに放送を中止していただく旨、AbemaTVさんに申し出ました。



真剣に出演させていただくことを決めたものの、どうしても最後まで自分の気持ちを整理することができませんでした。



（つづく） — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

▲前澤長久推特發文。（圖／翻攝自推特／@yousuck2020）

前澤友作今天在推特發文向報名者及AbemaTV的工作人員道歉，並宣布要退出節目企劃，讓粉絲相當失望。

前澤友作的推特帳號有超過700萬個粉絲，他曾說要拿出900萬美元（約新台幣2億7300萬元）分給這些追蹤者做一個「社會實驗」，想看看這些錢會不會增加人們的幸福感。