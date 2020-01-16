買完13萬手錶下秒後悔退款！福建男淘寶被封980年　崩潰喊：解封骨灰都化了

▲福建男淘寶帳號被封980年。（圖／翻攝淘寶網）

記者邱茀濱／綜合報導

近幾年來網路購物越來越盛行，但若是長期惡意退款或是濫用買家權益，可能會被平台設為黑名單。福建省一名朱姓男子近日突然發現自己的淘寶帳號被封鎖，且違規結束的時間竟是在2999年的元旦，讓他驚呼「被封了980年，真到了解封那年我想我的骨灰也都化了吧」。

綜合陸媒報導，朱男提供的帳號頁面上顯示，違規詳情寫著「限制下單」，違規時間是2019年12月29日8點49分，誇張的是結束時間竟在2999年1月1日。官方認為他的違規原因是，「帳戶存在濫用購買商品、申請退款、發起投訴等會員權利，損害了他人合法權益，妨害了淘寶運營秩序，故淘寶限制了帳戶買家許可權限。」

朱男回憶稱，帳號被封鎖那天，他看中一款價值人民幣3萬多（約新台幣13萬多）的手錶，下完單後立即付款，但不到1分鐘的時間，他瞬間認為自己過於衝動消費，所以又馬上申請退款，「而淘寶發來的違規時間與訂單事件非常接近，就差了1分鐘。」

▲福建男淘寶帳號被封鎖980年。（圖／翻攝時間財經視頻截圖，下同）



對此，淘寶客服指出，朱男應該是被賣家投訴了。此時，客服話鋒一轉，「這位買家有多筆訂單惡意退款」，導致帳戶違規，所以才封鎖對方。不過，朱男則認為，自己正常購物，在賣家沒有出貨的狀況下申請退款，不應該被認定為違規。而且即便對方出了貨，買方不滿意也可以退款，「這是消費者的權益」。

事件曝光後，不少網友表示能理解朱男的行為，「買了不喜歡退款不行嗎」、「我都操作好幾次了，還沒被封啊」、「有時候腦袋一熱就買了，時候理智後就後悔了，趁著賣家還沒發貨，退款這不是很正常嗎？難道要賣家都發出後再退款嗎」、「買了之後突然後悔了，這也不行哦」、「嚇得我都不敢退貨了」。

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