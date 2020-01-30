防疫出現漏洞！武漢封城前他們入境宜蘭　縣府急尋失聯9人

▲▼防疫武漢肺炎，宜縣府30日召開第二次流行疫情指揮中心會議，以守護縣民健康。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

根據中央移民署與民政司資料顯示，武漢封城後，24日後有一名澳門入境的自由行旅客，填寫在宜蘭停留，且目前不知去向；另武漢封城前（15日至24日），從武漢地區入境者（包括台商及遊客）有9人在宜蘭縣，宜縣府正找人中。

有關從武漢地區入境的台商及遊客中，有9人在宜蘭一事，宜縣府表示，目前陸續找到失聯者，如果他們有上呼吸道症狀前往就醫，醫師會詢問病人去過哪些地方？馬上通報；若是找到失聯者沒有疑似症狀，也會要求他們自主管理14天，戴上口罩避免外出。

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29日有網友也爆料，有台商夫妻自武漢返台，未依規定進行自我健康觀察還趴趴走，將引起恐慌，而宜蘭衛生局在接到相關通報後，與警察局密切合作，於29日下午找到並前往王姓夫婦居住地進行訪視。



經疫調了解，該夫婦係於1月20日由中國武漢回國，目前健康狀況亦皆良好。因依中央流行疫情指揮中心公告之規定，具湖北省旅遊史且無症狀返臺者，是自109年1月26日開始要求作自我檢疫隔離，故王姓夫婦並未列於關懷名單中。



在了解該夫婦身體健康狀況良好後，衛生局當場要求王姓夫婦自即日起需留在家中，進行居家檢疫至2月3日；期間如有不適症狀需立即通報衛生局，如違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，將依《傳染病防治法》第58條、及同法第69條處新臺幣1萬至15 萬元罰鍰。王姓夫婦也立即表示遵守，衛生局也會持續關懷夫妻的健康狀況，以保護宜蘭縣民的安全。

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