400台人困武漢求回家　陸委會：小孩、老人、慢性病患者最急迫

▲武漢肺炎擴散，美國快速撤僑。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

武漢「封城」之後，許多台人受困難以回台，陸委會發言人邱垂正30日透露，目前約有400人希望政府能協助返台，大多都是短期出差、旅遊等原因被滯留，已陸續出現居所不定、藥品缺乏等問題，其中也包含老人、小孩，以及慢性病患者，迫切需要協助。

邱垂正表示，武漢23日「封城」至今，陸委會與海基會已接獲252通求助電話，大部分都是反映自己或家人、親友滯留在湖北無法返回，很希望政府能提供協助，「這些電話中，非常多人都是因為短期出差、個人旅遊、探親等因素留置，由於不是長期在當地工作，他們沒有固定居所、人生地不熟，現在也出現藥品缺乏、居無定所，以及衛生環境堪慮等問題。」

▼武漢肺炎疫情嚴峻，醫院高度戒備。（圖／路透社）



邱垂正進一步提到，據當地台商協會統計，目前約有400多人希望政府能協助返台，其中也有老人、小孩，以及慢性病患者，「在這之中有些人的情況相當急迫，已經先請台協幫忙，提供藥品、幫忙尋找住所，但還是希望能儘快帶他們回家。」

邱垂正指出，接獲陳情電話後，政府24日便透過兩岸既有的溝通、聯繫管道，向陸方表達應妥善照顧我方人員的要求，同時也提出包機在內的各種可能處理方式，「陸方若真心重視、關懷我方人員的健康權益，應儘速回應我方的呼籲，以及回應我方實際的需求。」

邱垂正強調，截至目前為止，尚未收到國人在武漢或湖北感染武漢肺炎的案例，已請海基會委請當地台商協會，與我方滯留人員建立聯絡機制，即時了解相關需求，適時提供必要協助，「政府將持續和陸方溝通，探詢可能的處理方式，以維護滯留國人的健康權益。」

另外，國台辦發言人馬曉光28日回應滯留台人一事時，未明確回應是否包機，只提到，在湖北的台灣人得到了妥善的照顧。邱垂正表示，從海基會、陸委會這幾天陸續接獲252通求助電話的情況來看，許多人目前都還需要協助，事實與國台辦所說的「得到妥善照顧」並不相符。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

