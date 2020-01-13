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Apple春節影片《女兒》官網上映　用iPhone 11 Pro超越電影拍攝界限

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▲▼Apple春節影片《女兒》。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple春節影片《女兒》。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早在官網上釋出了今年的Apple春節影片《女兒》，影片陣容請來了2017年奧斯卡金像獎提名影片《隱藏人物》導演西奧多˙梅爾菲、2020年金球獎提名影片《小丑》攝影指導勞倫斯˙謝爾，以及華語影壇周迅，最值得一提的是，整部影片皆是由2019年推出的iPhone 11 Pro所拍攝，號稱「超越電影拍攝界限」。

《女兒》這部影片是以女性視角為出發點，靈感源於真實題材而創作的關於一家三代在除夕夜重聚的故事。影片中刻畫了兩個代表不同時代的「女兒」形象，一位是活在當下的新生代「女兒」，另一位則是出生在八零年代的「女兒」。

新生代女兒身世相當特別，從小以乘客的身份，和開計程車的媽媽二人相依為命，一路為家。從她的視角，觀眾能感受到孩子的美好純真，以及超過同齡人的獨立懂事。作為女兒，她盡力為媽媽分擔著來自社會的輿論壓力，是媽媽的貼心「小棉襖」。

而出生在八零年代的「女兒」，同時也在影片中身兼母親的角色，她因和母親觀念不同而離家多年，憑一己之力帶孩子開計程車謀生的單親媽媽。從她的視角，可看到現代女性獨立堅強的一面。她代表了大多數從中國傳統人家走出來的「女兒」形象。她們有著和上一代人截然不同的價值觀和家庭觀，渴望選擇自己想要的生活，為掙脫普世社會對女性身份的狹隘定義而一直奮鬥在路上。

《女兒》整部影片皆是使用iPhone 11 Pro拍攝完成，西奧多˙梅爾菲認為，作為一個說故事利器，iPhone 11 Pro讓他發現了更多全新的可能。在拍攝中物盡其用，將iPhone 11 Pro的功能發揮得淋灕盡致。

西奧多˙梅爾菲也認為，用iPhone 11 Pro拍電影這一嘗試，是把新科技和說故事相結合，這樣的方式會更打動人。

勞倫斯˙謝爾以其專業電影人的身份，與觀眾分享使用iPhone 11 Pro的切身感受。「無論是低光拍攝，還是防抖功能，鏡頭表現都十分理想，相比於專業攝影機也毫不遜色。有了這部可以裝在口袋里的專業拍攝工具，人們只需要去想那些有趣的創意就可以了。」

周迅也表示，與好萊塢導演和攝影指導的合作，是一件非常驚喜的事情。在iPhone 11 Pro鏡頭前演戲，和在專業的攝像機前表演一樣自然。

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