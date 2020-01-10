年末家電買一波　燦坤、全國電都推獨家優惠

▲通路商提供尾牙季優惠價外，也推出精選多項商品買10送1獨家優惠。（示意圖／記者涂含昀攝）

記者邱倢芯／台北報導

農曆年前是汰換新家電的好時機，燦坤與全國電子在今年都有祭出家電優惠；此外，燦坤調查發現，飛利浦健康氣炸鍋最受顧客青睞，居於廚電銷售排行榜第一名。

「針對尾牙禮品」 燦坤推3C獨家優惠買10送1

年末尾牙季節已熱烈展開，燦坤宣布即日起至1/22(三)針對各價格帶的商品除提供尾牙季優惠價外，更推出精選多項商品買10送1獨家優惠；包含秋冬多雨潮濕季節詢問度最高的1級能效除濕機、可帶來完美音質的丹麥精品B&O真無線藍牙耳機、最新款智慧溫控Panasonic 奈米水離子吹風機、以及因應2020奧運賽事帶起銷售熱潮的4K電視等。

而針對一般消費者則是推出飛利浦健康氣炸鍋(含配件三件組)最受顧客青睞，燦坤會員價8,990元優惠；圍爐必備的飛利浦黑晶爐，會員價2,080元。另外，燦坤也發現，因現行以小家庭為主流，在居住空間有限的情況下，一機多用的複合型功能商品也越來越受到消費者喜愛，Panasonic 32L變頻微波爐具備18項自動烹調功能，可節省居家收納空間外，更能讓一桌年菜輕鬆上桌，會員價4,990元有找。

全國電子電視/冰箱/洗衣機滿額送春節購物金

而在全國電子方面，則是於全台320家門市及線上購物平台同步推出「買指定機種電視/冰箱/洗衣機滿5千送600元春節購物金」方案，滿一萬元就送1,200元春節購物金，相當於88折，力拼年前最超值，消費者可以在1月10日到2月6日之間(破盤期間不適用)持春節購物金到全台門市消費抵用，可全額折抵。

同時，指定電視、冰箱、洗衣機大方再送獨家禮！而掃除必備吸塵器/掃地機器人等清掃家電，指定機種滿萬就送1千元現金折價券(有效期限一年)；指定機種電鍋及電子鍋最低65折起，指定款加碼再送禮；全館指定電腦也有現折2,020元的優惠。