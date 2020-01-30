施工現場曝光！火神山醫院22台變壓器安裝完畢　預計31日送電

▲火神山醫院目前已安裝完22台變壓器。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情快速擴散，大陸湖北武漢市防疫指揮部日前宣布，決定參照SARS期間建成的「小湯山醫院」，並在6天內完成一座專門收治武漢肺炎患者的專門醫院，名為「火神山醫院」。據悉，該醫院目前已將22台變壓器安裝完畢，預計將在明日（31日）開始送電。

據澎湃新聞報導，火神山醫院近日不停加快建造速度，已將22台變壓器安裝完成，預計會安裝24共台，並在31日開始執行送電工作。施工的直播畫面昨日曝光，有4000多萬名網友在線上，甚至還熬夜當起了網路監工人員，共同監督火神山醫院的建造細節。

▲火神山醫院共投入1400名施工人員。（圖／翻攝自澎湃新聞）

武漢火神山醫院目前已頭路1400名師工人員，工程由中信建築設計院設計，中建三局等四家單位負責建設；而項目的污水處理工程部分，則由興源環境擔任工程總集成，銀江環保負責環保裝備。據悉，火神山醫院的面積為2.5萬平方公尺，可容納1000張床，計畫將在2月1日完工、2月3日投入使用。

從23日開始，中建三局調集上百台挖土機、推土機等施工機械抵達工地，通宵進行施工作業，過程中有2班工人輪班，日夜不停工，為了就是希望讓那些武漢肺炎患者能有地方養病。

▲在武漢火神山醫院項目工地上，施工人員正在加緊施工。（圖／中新社）

大陸國家主席習近平也強調，目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，全軍要在黨中央和中央軍委統一指揮下，牢記人民軍隊宗旨，聞令而動，勇挑重擔，敢打硬仗，積極支援地方疫情防控，「我軍承擔武漢火神山醫院醫療救治任務是黨和人民的高度信任，要加強組織領導、密切軍地協同、堅持科學施治、搞好自身防護，不負重托，不辱使命，全力做好患者收治工作。」

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