蘋果推iOS 13.3.1更新　修復通訊限制被破解漏洞、新增關閉晶片定位選項

▲蘋果釋出全系列的版本更新。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple28日發佈iOS 13.3.1、iPadOS 13.3.1、watchOS 6.1.2以及macOS 10.15.3的更新，修復的錯誤包括通訊限制被輕易破解的漏洞、郵件停用遠端影像卻還是無效的問題、FaceTime可能會使用背面超廣角相機，而非廣角相機等問題。另外，也新增了用戶可以選擇是否關閉超寬頻晶片紀錄GPS定位的選項，確保不被追蹤。

Apple表示iOS 13.3.1和iPadOS 13.3.1的通訊限制中不需要輸入「螢幕使用時間」密碼，就可以添加聯絡人的問題。另外其他功能的改善，包括：

iOS 13.3.1版本資訊：

■修復「通訊限制」能被輕易破解的漏洞

蘋果先前發佈iOS 13.3，主要新功能之一是Communication Limits（通訊限制），讓家長可以限制孩子與特定對象聯繫或發訊息，阻止兒童未經父母同意下與外人交流。沒想到，被CNBC揭露，此功能可能發生一些錯誤，透過一些簡單的步驟，就能破解。

例如當用戶輕觸未知來電號碼時，會彈出全螢幕警示，提示該號碼是受限制的聯絡人，但只要用戶把該號碼加入通訊錄，用戶依然能與對方聯繫。

另外，使用者也可透過Apple Watch上的Siri，來破除這個通訊限制，只要告訴Siri要發訊息或直接撥打任何電話號碼，一樣可以突破限制，跟對方聯繫，即便父母有設定通訊限制。

蘋果這回是透過iOS 13.3.1更新修補了這個漏洞。

■新增用戶自行決定U1超寬頻晶片是否記錄位置資訊的選項

這功能更新，主要是因為外媒日前披露，即使蘋果用戶關閉了定位功能，iPhone 11 Pro仍會跟踪位置資訊，有侵犯用戶隱私的爭議，蘋果因此透過iOS更新，新增設定選擇，讓用戶可以手動關閉「網路與無線」，完全停止GPS位置追踪。

■修復iPhone 11或iPhone 11 Pro在編輯拍攝Deep Fusion照片前，可能短暫延遲

■修復郵件即使停用「載入遠端影像」，也可能會持續載入遠端影像

■修復郵件可能出現多個還原對話框

■修復FaceTime可能會使用背面超廣角相機，而非廣角相機

■修復推播通知可能無法透過Wi-Fi

■修復某些車輛在使用CarPlay撥打電話時，可能會聲音失真

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watchOS 6.1.2版本資訊：

此更新提供重要的安全更新，建議所有用戶都要使用更新

macOS 10.15.3版本資訊：

－針對SDR工作流程優化

－16吋MacBook Pro（2019）上改進HEVC和H.264編碼，4K影像的編輯性能。

至於Mac和Apple Watch雖然也都推出了版本更新，但基本上只有一些基本的Bug修復，並沒有新增任何功能。



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